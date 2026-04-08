المشروع القومي للبتلو: تمويلات تتجاوز 10 مليارات جنيه لدعم المربين وزيادة إنتاج اللحوم

أكد الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، أن الدولة تقدم دعمًا كبيرًا للمشروع القومي للبتلو، باعتباره أحد أبرز المبادرات الهادفة إلى تنمية الثروة الحيوانية ودعم صغار المربين وشباب الخريجين في مختلف المحافظات.

وأوضح سليمان، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، أن المشروع يستهدف الحد من الذبح المبكر للعجول الصغيرة، من خلال تشجيع المربين على تربيتها حتى تصل إلى وزن يقارب 400 كيلوجرام، بدلًا من ذبحها عند أوزان منخفضة تقل عن 100 كيلوجرام، وهو ما يسهم في زيادة إنتاج اللحوم من نحو 30 كيلوجرامًا للرأس إلى حوالي 250 كيلوجرامًا.

وقال إن المشروع، الذي انطلق في عام 2017 بتمويل مبدئي بلغ 100 مليون جنيه، شهد توسعًا كبيرًا ليصل إجمالي التمويلات إلى أكثر من 10.4 مليار جنيه، تم توجيهها لصالح صغار المربين وشباب الخريجين لتوسيع نشاط تربية وتسمين الماشية.

وأضاف أن المشروع استفاد منه حتى الآن أكثر من 46 ألف مربٍ في قرى حياة كريمة ومختلف المحافظات، حيث جرى تمويل تربية وتسمين ما يزيد على 528 ألف رأس من الماشية.

وأكد أن الدولة توفر تمويلًا ميسرًا للمستفيدين بفائدة لا تتجاوز 5% من خلال عدد من البنوك الوطنية، من بينها البنك الزراعي المصري والبنك الأهلي المصري، ويشمل التمويل شراء رؤوس الماشية وتكاليف التغذية والرعاية.