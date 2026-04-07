برلمانية: مشروع البتلو انتصار للريف المنتج وتمكين حقيقي للمرأة والشباب في قلب التنمية

أكدت النائبة نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، أن التمويل الجديد للمشروع القومي للبتلو يمثل تحولًا نوعيًا في فلسفة دعم الدولة للاقتصاد الريفي، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعزز من تمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وعلى رأسها المرأة المعيلة والشباب، للدخول بقوة في منظومة الإنتاج الحيواني.

وأوضحت العسيلي في تصريح خاص لصدي البلد، أن المشروع لم يعد مجرد مبادرة لزيادة إنتاج اللحوم، بل أصبح أداة تنموية متكاملة تسهم في إعادة إحياء القرى المصرية اقتصاديًا، عبر خلق مشروعات صغيرة مستدامة توفر دخلًا ثابتًا للأسر، وتحد من معدلات الهجرة الداخلية.

وأضافت أن دعم صغار المربين بهذا الشكل المنظم، مع توفير التمويل والتأمين والرعاية البيطرية، يعكس توجه الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على الإنتاج لا الاستهلاك، مؤكدة أن المشروع يرسخ لمفهوم العدالة الاجتماعية من خلال إتاحة الفرص بشكل عادل أمام الجميع.

وشددت عضو مجلس النواب على ضرورة الاستمرار في التوسع في مثل هذه المبادرات، مع تقديم برامج تدريب وتأهيل للمستفيدين، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، وتحويل هذه المشروعات إلى قصص نجاح حقيقية تدعم الاقتصاد الوطني من القاعدة إلى القمة.