أسيوط.. تكثيف المتابعة الميدانية وضبط مخالفات بالمستودعات والمخابز

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على منظومة السلع التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أنه في إطار هذه التوجيهات، تم تنفيذ حملات مرورية مكثفة بنطاق مركزي الفتح وأسيوط، حيث جرى المرور على عدد من القرى لمتابعة انتظام العمل بالمستودعات والمخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة.

وأشار المحافظ إلى أنه فيما يخص مركز الفتح، تم تنفيذ حملة برئاسة مصطفى حلمي القائم بأعمال مدير المتابعة الميدانية، وعضوية أشرف عبدالله يوسف، وبمشاركة مفتش التموين محمد شحاتة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح مركز الفتح، أحدهما ض 2 مستودع بوتاجاز بقرية القصر لغلقهما خلال أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، والآخر ضد مستودع بقرية أولاد بدر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 7 محاضر للمخابز بقرى المعصرة وأولاد بدر بسبب نقص وزن الخبز، إلى جانب تحرير محضر لمخبز لعدم نظافة الرغيف وسوء العجن.

وفي سياق متصل، لفت المحافظ إلى تنفيذ حملة مماثلة بنطاق مركز ومدينة أسيوط بقرية منقباد، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لنقص وزن الخبز، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات، بالإضافة إلى محضر واحد لعدم مطابقة المواصفات.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين دون تهاون، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضمان الانضباط داخل الأسواق والمخابز، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.