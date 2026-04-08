قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: نحن وإيران سنزيل جميع الغبار النووي المدفون
رئيس وزراء لبنان يبحث مع قائد «اليونيفيل» تنسيق إيصال المساعدات للقرى الحدودية في الجنوب
مصر تدين الاعتداءات على القنصلية الكويتية بالبصرة والمنشآت النفطية والمدنية في الخليج
وزير النقل العماني: لا يمكن فرض رسوم عبور بمضيق هرمز
عملة 2 جنيه الجديدة في مصر.. تطوير شامل للفكة دون إلغاء العملات الحالية
خطوة في الاتجاه الصحيح.. أبو الغيط يرحب باتفاق أمريكا وإيران على وقف إطلاق النار
شوبير يستطلع آراء 6 محكمين ويكشف اختلاف وجهات النظر
براءة الفنانة التركية هاندا أرتشيل من تعاطى المخدرات
الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
جرام عيار 21 عند 7200 جنيه بعد صعود 2% مدفوعًا بهدنة إيران وأمريكا
الحرس الثوري: مستعدون لتسطير ملحمة أعظم إذا ارتكب العدو أي خطأ مرة أخرى
وزير الاستثمار: تعظيم العائد من الأصول لم يعد خيارًا بل ضرورة لتعزيز كفاءة الاقتصاد الوطني
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط.. تكثيف المتابعة الميدانية وضبط مخالفات بالمستودعات والمخابز

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تكثيف أعمال المتابعة الميدانية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهاته بإحكام الرقابة على منظومة السلع التموينية والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات المنظمة، حفاظًا على حقوق المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح محافظ أسيوط أنه في إطار هذه التوجيهات، تم تنفيذ حملات مرورية مكثفة بنطاق مركزي الفتح وأسيوط، حيث جرى المرور على عدد من القرى لمتابعة انتظام العمل بالمستودعات والمخابز البلدية والتأكد من الالتزام بالمواصفات المقررة.

وأشار المحافظ إلى أنه فيما يخص مركز الفتح، تم تنفيذ حملة برئاسة مصطفى حلمي القائم بأعمال مدير المتابعة الميدانية، وعضوية أشرف عبدالله يوسف، وبمشاركة مفتش التموين محمد شحاتة، وأسفرت الحملة عن تحرير محضرين جنح مركز الفتح، أحدهما ض 2 مستودع بوتاجاز بقرية القصر لغلقهما خلال أوقات العمل الرسمية وعدم الإعلان عن أسعار أسطوانات البوتاجاز، والآخر ضد مستودع بقرية أولاد بدر لعدم الإعلان عن الأسعار، كما تم تحرير 7 محاضر للمخابز بقرى المعصرة وأولاد بدر بسبب نقص وزن الخبز، إلى جانب تحرير محضر لمخبز لعدم نظافة الرغيف وسوء العجن.

وفي سياق متصل، لفت المحافظ إلى تنفيذ حملة مماثلة بنطاق مركز ومدينة أسيوط بقرية منقباد، أسفرت عن تحرير عدد 6 محاضر لنقص وزن الخبز، و3 محاضر لعدم نظافة أدوات العجن، و3 محاضر لعدم وجود لوحة بيانات، بالإضافة إلى محضر واحد لعدم مطابقة المواصفات.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفين دون تهاون، مؤكدًا استمرار الحملات الرقابية بشكل دوري ومفاجئ لضمان الانضباط داخل الأسواق والمخابز، وتحقيق العدالة في توزيع الدعم، مع المتابعة المستمرة لشكاوى المواطنين وسرعة التعامل معها.

أسيوط السلع التموينية حملات مرورية مفتش التموين الحملات الرقابية الأسواق والمخابز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة الشاب وسيارته

جـ.ثة تتدلى من الكوبري.. لحظات مرعبة وجهود مكثفة لحل لغز وفاة شاب بالمظلات

السحب اليومي من ATM

رسميا في جميع البنوك.. الحد الأقصى للسحب اليومي من الفروع والـATM

البنزين

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 8 أبريل

شحن عداد الكهرباء

لماذا يجب شحن كارت عداد الكهرباء من الشركة مرة كل 3 شهور

إيران

مفاجأة.. النسخة الفارسية من خطة وقف الحرب في إيران تختلف عن «الإنجليزية» بشأن اليورانيوم

مجتبى خامنئي

ليست نهاية الحرب .. بيان عاجل من المرشد الإيراني بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار

العملات الأجنبية

آخر تحديث .. أسعار العملات الأجنبية والآسيوبة في مصر اليوم

الذهب

بعد الهدنة الإيرانية الأمريكية.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الأربعاء

ترشيحاتنا

حسين الشحات

الموت يفجع حسين الشحات بعد لقاء سيراميكا

محمد الصباحي

تحية لوفا.. الصباحي يفسر سبب عدم احتساب ركلة جزاء للأهلي أمام سيراميكا

بلحاج وديانج وماييلي

بلحاج وديانج وماييلي يحضرون قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 سنة

بالصور

شاهد.. هنا الزاهد تبهر متابعيها في أحدث ظهور

هنا الزاهد
هنا الزاهد
هنا الزاهد

«دراسة حديثة».. قلة النوم تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة

النوم
النوم
النوم

لوك كاجوال.. إيمي سمير غانم تخطف الأنظار بظهورها

إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم
إيمي سمير غانم

تحذير طبي من مشروبات الطاقة.. الإفراط فيها يهدد القلب والجهاز العصبي ويثير قلق الأطباء

مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة
مشروبات الطاقة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: أعمق الأسئلة لا أسرع الإجابات

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : نقطة الصفر وخارطة جديدة للمنطقة

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب : حين تتكلم الجذور وتخفت الضوضاء : المغرب ومصر … تحالف يُكتب بالحضارة لا باللحظة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك تفانخت الأول

مقال

أحمد عبد القوى يكتب .. المكتبات المتنقلة .. يا وزيرة الثقافة

المزيد