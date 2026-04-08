إصابة 3 عمال باختناق إثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي في أسيوط

أُصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، إثر سقوطهم داخل بئر صرف صحي أثناء أعمال تنظيف بقرية الحواتكة التابعة لمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة منفلوط، يفيد بوصول 3 مصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي وهم: خليفة إبراهيم عبد العظيم (35 عامًا)، وكريم سيد عبد الصبور (20 عامًا)، وغريب عبد العظيم إبراهيم (30 عامًا)، وذلك إثر تعرضهم للاختناق.



وبسؤال المصابين، أفادوا بأنهم سقطوا داخل بئر صرف صحي أثناء قيامهم بتنظيفها بالقرية، ما أدى إلى إصابتهم بالاختناق.

تم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.