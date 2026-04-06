أسيوط.. غلق وتشميع 17 محلا ونشاطا تجاريا وإجراءات حاسمة ضد المخالفين

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، عن نتائج الحملات الميدانية التي نفذتها الأجهزة التنفيذية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي استهدفت متابعة الالتزام بقرارات الغلق المنظمة لعمل المحال والأنشطة التجارية وذلك في إطار تشديد الرقابة على الأسواق وتحقيق الانضباط العام.

وأوضح المحافظ أن تلك الحملات أسفرت عن غلق وتشميع 17 محلًا ونشاطًا تجاريًا ثبت مخالفتهم لمواعيد الغلق المحددة، مؤكدًا أن التعامل مع هذه المخالفات يتم بمنتهى الحزم، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية دون تهاون.

وأشار إلى أن الحملات تمت بمشاركة مكثفة من الوحدات المحلية وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، حيث جرى المرور على عدد من المناطق الحيوية والأسواق، لضبط أي تجاوزات وضمان الالتزام الكامل بالتعليمات.

ولفت محمد علوان إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة يضطلع بدور محوري في متابعة تنفيذ الحملات، حيث جرت متابعة الموقف بشكل مباشر من داخل المركز بواسطة الأستاذ خالد عبدالرؤوف، السكرتير العام المساعد للمحافظة، بما ساهم في سرعة التعامل مع المخالفات فور رصدها.

وأكد المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ خطتها الرقابية بشكل يومي ومنتظم، مع توجيه رؤساء المراكز والأحياء بتكثيف المرور الميداني، وعدم السماح بأي مخالفات تمس الصالح العام أو تعرقل جهود الدولة في تنظيم مواعيد العمل.

كما دعا المواطنين إلى دعم جهود الدولة من خلال الالتزام بالتعليمات، والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الخط الساخن (114)، أو من خلال غرف العمليات (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، التي تعمل على مدار الساعة لتلقي الشكاوى وسرعة التعامل معها.