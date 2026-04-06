الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ورفع كفاءة منظومة العمل

إيهاب عمر

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية لتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة بمنطقة عرب المدابغ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة استغلال المركبات والمعدات، في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ والتدخل السريع، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

وتفقد محافظ أسيوط أسطول المركبات واللوادر والأوناش ومعدات الإنقاذ، والتي تستخدم في التعامل مع الأزمات والطوارئ، فضلًا عن دعم الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء في أعمال النظافة والتطوير، وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة وإنجاز الأعمال بكفاءة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول الحالة الفنية للمعدات واحتياجات الوحدة، موجهاً بسرعة إصلاح السيارات والمعدات المتوقفة وإرسالها إلى مراكز الصيانة المختصة لإجراء أعمال الصيانة العاجلة، بما يضمن جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي طارئ.

كما شدد اللواء محمد علوان على أهمية المتابعة الدورية للحالة الفنية للمركبات والمعدات، وإعداد تقارير فنية مستمرة لضمان رفع كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي، مع الالتزام بمتابعة خطوط السير وتحقيق الانضباط في التشغيل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ أن تطوير منظومة العمل بوحدة الإنقاذ والتدخل السريع يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا على رفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

دمار الطائرة الأمريكية داخل إيران

أول خطة لوقف إطلاق النار بين إيران ضد إسرائيل وأمريكا.. وهذه شروطها

إبراهيم عبد الجواد

بعد الفوز علي المصري ..إبراهيم عبد الجواد يتغني بثنائي الزمالك

الكاتيل

مفاجأة..هذا ما يفعله كاتيل الشاي بجسمك يوميًا

ليلي عبد اللطيف

مفاجأة في شم النسيم.. توقعات ليلى عبد اللطيف تثير الجدل في 2026

الترمس

طريقة تحضير الترمس في المنزل قبل شم النسيم بخطوات بسيطة

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها في عيد ميلاد جومانا مراد

قبل شم النسيم.. طريقة عمل الرنجة بالطحينة

رئيس الأركان يلتقى نظيره الكونغولي لبحث التعاون العسكري المشترك

أورمان الشرقية توزع بطاطس على 2000 أسرة أولى بالرعاية

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

