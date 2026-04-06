محافظ أسيوط يتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع ويوجه بإصلاح المعدات ورفع كفاءة منظومة العمل

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط جولة ميدانية لتفقد وحدة الإنقاذ والتدخل السريع التابعة للمحافظة بمنطقة عرب المدابغ، لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من كفاءة استغلال المركبات والمعدات، في إطار خطة المحافظة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المال العام، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ والتدخل السريع، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

وتفقد محافظ أسيوط أسطول المركبات واللوادر والأوناش ومعدات الإنقاذ، والتي تستخدم في التعامل مع الأزمات والطوارئ، فضلًا عن دعم الحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء في أعمال النظافة والتطوير، وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بما يضمن سرعة الاستجابة وإنجاز الأعمال بكفاءة.

واستمع المحافظ إلى عرض تفصيلي حول الحالة الفنية للمعدات واحتياجات الوحدة، موجهاً بسرعة إصلاح السيارات والمعدات المتوقفة وإرسالها إلى مراكز الصيانة المختصة لإجراء أعمال الصيانة العاجلة، بما يضمن جاهزيتها الدائمة للتعامل مع أي طارئ.

كما شدد اللواء محمد علوان على أهمية المتابعة الدورية للحالة الفنية للمركبات والمعدات، وإعداد تقارير فنية مستمرة لضمان رفع كفاءتها وإطالة عمرها الافتراضي، مع الالتزام بمتابعة خطوط السير وتحقيق الانضباط في التشغيل، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة.

وأكد المحافظ أن تطوير منظومة العمل بوحدة الإنقاذ والتدخل السريع يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحسين مستوى الخدمات بالمحافظة، لافتًا إلى أن المرحلة الحالية تشهد تركيزًا على رفع كفاءة الأصول وتعظيم الاستفادة منها، بما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.