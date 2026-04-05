«المواجهة والتجوال» يواصل جولته في أسيوط بعروض «الليلة الكبيرة»

تنطلق اليوم الأحد 5 أبريل 2026 جولة أوبريت الليلة الكبيرة بمحافظة أسيوط، ضمن مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» التابع لقطاع المسرح، وذلك في إطار خطة الدولة لنشر الوعي الثقافي والفني والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في القرى والنجوع، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي.



ويستضيف مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض الرئيسي للأوبريت، الذي تقدمه فرقة المواجهة والتجوال، ليواصل رحلته في نشر الفنون الجادة والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع، تأكيدًا على دور الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.



وقال محمد الشرقاوي إن جولة الأوبريت تستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنطلق أولى العروض اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، على أن يُعرض مساء الإثنين 6 أبريل على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ثم يواصل جولته يوم الثلاثاء 7 أبريل بجامعة أسيوط.



وأضاف أن العروض تمتد يومي 8 و9 أبريل لتشمل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط، بما يضمن وصول الفنون إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.



وأشار الشرقاوي إلى أن الجولة يصاحبها برنامج متنوع من الفعاليات الفنية والثقافية، يتضمن عروضًا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، ومعارض للفنون التشكيلية والكتاب والحرف اليدوية، إلى جانب توزيع مجموعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة مجانًا للجمهور، دعمًا لنشر المعرفة وتعزيز التذوق الفني.



ويأتي عرض «الليلة الكبيرة» ضمن مشروع «المواجهة والتجوال»، الذي يُعد ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة وعدد من وزارات الدولة، من بينها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم فن راقٍ يصل إلى مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الوعي المجتمعي.