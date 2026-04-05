الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

«المواجهة والتجوال» يواصل جولته في أسيوط بعروض «الليلة الكبيرة»

مسرح المواجهة والتحوال
مسرح المواجهة والتحوال
جمال عاشور

 تنطلق اليوم الأحد 5 أبريل 2026 جولة أوبريت الليلة الكبيرة بمحافظة أسيوط، ضمن مشروع «مسرح المواجهة والتجوال» التابع لقطاع المسرح، وذلك في إطار خطة الدولة لنشر الوعي الثقافي والفني والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة في القرى والنجوع، وتحت رعاية الدكتورة جيهان زكي.


ويستضيف مسرح قصر ثقافة أسيوط العرض الرئيسي للأوبريت، الذي تقدمه فرقة المواجهة والتجوال، ليواصل رحلته في نشر الفنون الجادة والوصول بها إلى مختلف شرائح المجتمع، تأكيدًا على دور الثقافة في بناء الوعي وتعزيز الانتماء.


وقال محمد الشرقاوي إن جولة الأوبريت تستمر لمدة خمسة أيام، حيث تنطلق أولى العروض اليوم الأحد في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بكلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، على أن يُعرض مساء الإثنين 6 أبريل على مسرح قصر ثقافة أسيوط، ثم يواصل جولته يوم الثلاثاء 7 أبريل بجامعة أسيوط.


وأضاف أن العروض تمتد يومي 8 و9 أبريل لتشمل قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بمحافظة أسيوط، بما يضمن وصول الفنون إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين في المناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الثقافية.


وأشار الشرقاوي إلى أن الجولة يصاحبها برنامج متنوع من الفعاليات الفنية والثقافية، يتضمن عروضًا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، ومعارض للفنون التشكيلية والكتاب والحرف اليدوية، إلى جانب توزيع مجموعة من إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة مجانًا للجمهور، دعمًا لنشر المعرفة وتعزيز التذوق الفني.


ويأتي عرض «الليلة الكبيرة» ضمن مشروع «المواجهة والتجوال»، الذي يُعد ثمرة تعاون بين وزارة الثقافة وعدد من وزارات الدولة، من بينها وزارة الشباب والرياضة، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، بهدف تقديم فن راقٍ يصل إلى مختلف فئات المجتمع، ويسهم في ترسيخ القيم الإيجابية وتعزيز الوعي المجتمعي.

لنشر الوعي الثقافي مختلف فئات المجتمع الدكتورة جيهان زكي مشروع «مسرح المواجهة والتجوال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

رسميًا.. أسعار كروت الشحن والإنترنت في مصر

تطبيقات بدلا من ماسنجر

بعد قرار الغلق الرسمي .. إليك 6 تطبيقات بديلة عن ماسنجر

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

طقس متقلب غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تستمر 5 ساعات

سعر الدولار

بعد ارتفاع الاحتياطي.. سعر الدولار أمام الجنيه رسميًا اليوم

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

الزواج

هل يجوز زواج المطلقة سرًا بدون ولي؟.. أمين الفتوى يجيب

سعر الدولار في البنك المركزي

رسميا .. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

وزير المالية

بعد إقرارها رسمياً.. موعد صرف الزيادة الجديدة في المرتبات والمعاشات

ترشيحاتنا

بطاطس ويدجز

طريقة عمل بطاطس ويدجز.. أحلى من الجاهز

عبد الرحمن أبو زهرة

بعد إصابة عبد الرحمن أبو زهرة.. كل ما تود معرفته عن مرضه

ليلي علوي

ليلى علوي تستعرض أناقتها بفستان أنيق.. شاهد

بالصور

السيطرة على حريق فيقاعة أفراح بالزقازيق دون إصابات.. صور

حريق
حريق
حريق

العرض قريبا.. عمرو يوسف يشارك جمهوره كواليس مسلسله "الفرنساوي"

عمرو يوسف
عمرو يوسف
عمرو يوسف

نجاح أول جراحة متقدمة لتثبيت كسر بالعمود الفقري بمستشفى منيا القمح المركزي لإنقاذ شاب من الشلل

عملية جراحية
عملية جراحية
عملية جراحية

فيديو

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود تكشف حقيقة علاقة والدها بالجن.. ومن صاحب تلك الشائعة

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: أتمنى التركيز على الجانب العلمي في شخصية والدي بمسلسل رحلتي من الشك إلى اليقين

مصطفى محمود

ابنة مصطفى محمود: خالد النبوي الأقرب لوالدي من حيث الملامح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد