محافظ أسيوط يشهد احتفالية يوم اليتيم ويكرم الأمهات المثاليات

شهد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، احتفالية يوم اليتيم وتكريم الأمهات المثاليات لعام 2026، التي نظمتها جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، وسط حضور واسع من الأطفال والأسر وممثلي المجتمع المدني.

جاءت الاحتفالية في إطار توجيهات عبد الفتاح السيسي بشأن تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية ودعم الأسر الأولى بالرعاية، والعمل على إدخال البهجة إلى نفوسهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، بالتوازي مع جهود الجهاز التنفيذي لتوفير أوجه الرعاية المختلفة للمواطنين.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من القرآن الكريم، بحضور المحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة و خالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي مدير مشروعات الأورمان بأسيوط والوادي الجديد والشيخ ناصر العزايزي مدير عام المتابعة بمديرية الأوقاف وعدد من ممثلو الأوقاف والمجتمع المدني.

وفي كلمته، أكد محافظ أسيوط أن الاحتفالية تحمل رسالة إنسانية تعكس اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن دعم الفئات الأكثر احتياجًا يأتي على رأس أولويات القيادة السياسية، التي تضع تحسين جودة الحياة في مقدمة أهدافها. وأضاف أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات المجتمعية وتعزيز الشراكة مع مؤسسات العمل الأهلي لتحقيق مزيد من التكافل الاجتماعي.

وأشاد المحافظ بدور جمعية الأورمان في دعم جهود التنمية والوصول إلى مستحقي الدعم في القرى والنجوع، مؤكدًا أن ما تقدمه يمثل نموذجًا ناجحًا للعمل الأهلي الفعال. كما وجه التهنئة للطلاب المتفوقين، مشيدًا بإصرارهم على النجاح، وداعيًا إياهم إلى مواصلة التميز باعتبارهم أمل المستقبل.

وقدم المحافظ التهنئة للأمهات المثاليات، واصفًا إياهن بنماذج مضيئة في الصبر والعطاء، كما هنأ الفتيات المقبلات على الزواج من الأسر الأولى بالرعاية، مؤكدًا حرص الدولة على دعمهن وتوفير حياة كريمة لهن.

وشهدت الاحتفالية توزيع ملابس جديدة على 150 طفلًا، وتقديم مساعدات مالية للطلاب الأيتام المتفوقين، وتكريم 10 أمهات مثاليات، إلى جانب دعم 10 عرائس من الفتيات اليتيمات، في إطار جهود تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر.

واختتمت الفعاليات بالتكريم وتسليم شهادات التقدير والهدايا، كما أهدت جميعة الأورمان درع الجمعية لمحافظ أسيوط ثم توجه إلى حديقة الفردوس بحي شرق أسيوط، لمشاركة الأطفال يومًا ترفيهيًا تضمن فقرات فنية واستعراضية وألعابًا متنوعة، في أجواء إنسانية عكست روح المحبة والتكافل داخل المجتمع.