مدير تعليم أسيوط يزور مركز "إبداع" للحرف اليدوية والتراثية لمتابعة برامج التدريب والإنتاج

زار محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ،مركز "إبداع " للحرف اليدوية والتراثية بمقر مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية بحى غرب لمتابعة سير العمل وتنفيذ برامج التدريب والانتاج والتى يجرى تنفيذها ضمن مبادرة ربط التعليم بسوق العمل وتفعيل الوحدات التدريبية والانتاجية بالمدارس فى إطار دعم وتوجيه محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء محمد علوان محافظ أسيوط ..جاء ذلك بحضور المهندس احمد ابوليفة مدير ادارة مدرسة اسيوط الثانوية الزخرفية وفريق العمل بالمركز .

حيث تابع وكيل الوزارة سير العمل بالمركز وأعمال التصنيع لجميع المنتجات بأنواعها واشغال الاخشاب، مشيدا بجودة المنتجات وتميزها بالجودة العالية ورخص اسعارها بالمقارنة ومثيلاتها بالاسواق .

ووجه وكيل الوزارة - خلال الزيارة - بوضع خطة للاعلان والدعاية لمنتجات المركز للمساهمة فى تسويق المنتجات وبيعها بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالاسواق لتشجيع الطلاب والعاملين بالمركز وتحفيزهم ماديا فضلا عن التوسع فى فتح منافذ جديدة لتسويق تلك المنتجات بالمدارس الفنية، فضلا عن المشاركة فى المعارض المحلية والقومية والدولية لافتا إلى دعمه الكامل لمركز " ابداع " بالمعدات والأدوات اللازمة للتدريبات والتصنيع للحرف اليدوية والتراثية وتوفير المواد الخام للأشغال اليدوية فضلا عن إعادة استخدام رواكد الاخشاب والمعادن والتى سيتم اعادة تصنيعها والاستعانة بها فى التدريبات ترشيدا للمواد الخام وتعظيم الاستفادة من تلك البقايا.



كما أشار "دسوقى " إلى أهمية استغلال المركز فى تنفيذ البرامج التدريبية للطلاب والعاملين بقطاع التعليم بالمحافظة لتنمية مهاراتهم على الحرف اليدوية والتراثية وتأهيل الطلاب لسوق العمل لافتا إلى الإقبال الكبير من طلاب المدارس على تعلم حرف الريزن و الكونكريت والشموع والبورسلين والجبس والجوخ والأخشاب والارابيسك والجلود والتلى والسجاد اليدوى والكليم الاسيوطى وجميع فنون النحت والرسم والتى تتم تحت إشراف متخصصين فى كافة الحرف بالمركز .