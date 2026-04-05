محافظ أسيوط يبحث تعزيز التعاون بين المستشفيات الجامعية والصحة

عقد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اجتماعًا بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع الدكتور علاء عطية، رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد جمال، وكيل وزارة الصحة، لبحث آليات تعزيز التعاون بين الجانبين، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وشهد اللقاء مناقشة خطة تنفيذ قوافل علاجية مجانية، من المقرر إطلاقها بنهاية الشهر الجاري وبداية الشهر المقبل، لتجوب مختلف المراكز والمدن والقرى، بهدف الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين. وتم التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين المستشفيات الجامعية ومديرية الصحة، لضمان الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل دعم وتطوير الأداء داخل مستشفيات ديروط ومنفلوط، والعمل على رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة بها، خاصة في ظل تزايد الإقبال عليها بعد أعمال التطوير التي شهدتها مؤخرًا. واستعرض الحضور كذلك مشكلة نقص أعداد التمريض بالمستشفيات الجامعية، حيث تم طرح عدد من المقترحات والحلول للتعامل مع هذا التحدي.

وأكد محافظ أسيوط خلال الاجتماع أن قطاع الصحة يأتي في صدارة أولويات الجهاز التنفيذي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات المعنية، لضمان تقديم خدمة طبية لائقة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على إعداد خطة عمل مشتركة تتضمن جدولًا زمنيًا واضحًا لتنفيذ القوافل العلاجية، إلى جانب وضع آليات متابعة دورية لقياس الأداء، بما يسهم في سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين وتعزيز كفاءة المنظومة الصحية بالمحافظة.