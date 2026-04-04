قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ أسيوط: انطلاق أوبريت "الليلة الكبيرة" ضمن مشروع مسرح المواجهة الأحد المقبل

اللواء محمد علوان محافظ أسيوط
إيهاب عمر

أعلن اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استقبال المحافظة غدا “الأحد”، أوبريت "الليلة الكبيرة"، ضمن مشروع مسرح المواجهة والتجوال، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الثقافة برعاية الدكتورة جيهان زكي، وفي إطار خطة الدولة لنشر الوعي الثقافي والفني والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، خاصة بالقرى والنجوع.

وأكد المحافظ أن استضافة الأوبريت تأتي ضمن خطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف تحقيق العدالة الثقافية وتعزيز دور الفنون في بناء الإنسان ومواجهة الأفكار السلبية، مشيرًا إلى أهمية هذه العروض في ترسيخ القيم المجتمعية وإتاحة الفنون الجادة للمواطنين بمختلف المواقع.

وأوضح علوان أن العرض يقدم في إطار خطة البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج هشام عطوة، وبإشراف الفنان محمد الشرقاوي، وبالتعاون مع إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الدكتور جمال عبدالناصر، وفرع ثقافة أسيوط بقيادة خالد خليل، بما يعكس تكامل الجهود بين المؤسسات الثقافية.

وأشار المحافظ إلى أن جولة الأوبريت تستمر خمسة أيام، حيث تنطلق أولى العروض الأحد 5 أبريل في تمام الساعة 12 ظهرًا بكلية اللغة العربية للبنين بجامعة الأزهر فرع أسيوط، ثم مساء الإثنين 6 أبريل على المسرح الصيفي بقصر ثقافة أسيوط، ويواصل جولته الثلاثاء 7 أبريل بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط صباحًا، ثم الأربعاء 8 أبريل بجامعة أسيوط، على أن تختتم العروض الخميس 9 أبريل ببيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة.

وأضاف أن الفعاليات تتضمن أنشطة مصاحبة، منها عروض لفرقة أسيوط للفنون الشعبية بقيادة الفنان محمود يحيى، ومعرض للفنون التشكيلية، ومنفذ لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، إلى جانب معرض "قوتنا في نخلتنا" الذي يعكس رمزية النخلة في التراث المصري.

وأكد محافظ أسيوط أن أوبريت "الليلة الكبيرة" يمثل عملًا فنيًا يجمع بين الترفيه والتثقيف، ويسهم في رفع الوعي المجتمعي، لافتًا إلى أن مشروع مسرح المواجهة والتجوال يُنفذ بالتعاون مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لنشر الثقافة وتعزيز الانتماء، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

أسيوط الليلة الكبيرة وزارة الثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة مشروعات المبادرة الرئاسية

ترشيحاتنا

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟
المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

