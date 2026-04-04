قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
ما علاج الكسل في العبادة والتسويف والتأخير؟.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يطالب مسئولي المتابعة بتكثيف المرور اليومي وإحكام الرقابة

محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع مسئولي المتابعة الميدانية
محافظ أسيوط يعقد اجتماعا مع مسئولي المتابعة الميدانية
إيهاب عمر

عقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط اجتماعًا موسعًا ضم جميع مسؤولي وإدارات المتابعة الميدانية على مستوى مراكز وأحياء المحافظة والديوان العام، في إطار خطة المحافظة لإحكام منظومة الرقابة الميدانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور مصطفى حلمي القائم بأعمال مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد المحافظ أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم أذرع الجهاز التنفيذي في رصد الواقع الفعلي للخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة التواجد المستمر في الشارع والتعامل المباشر مع المشكلات، بما يعكس صورة حقيقية للأداء ويسهم في سرعة التدخل وحل الأزمات.

وشدد محافظ أسيوط على جميع مسؤولي المتابعة بضرورة تكثيف المرور اليومي والمفاجئ على مختلف القطاعات داخل المراكز والأحياء، مع التركيز على الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، وعلى رأسها مخالفات البناء، والإشغالات، وأعمال النظافة، والبيئة، والحملة الميكانيكية، والمخابز، والإعلانات، والمواقف، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل أولوية قصوى خلال المرحلة الحالية.

كما وجه بضرورة التعامل الفوري والحاسم مع أية مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة دون تهاون، مع التنسيق الكامل مع رؤساء المراكز والأحياء والجهات المعنية لضمان سرعة التنفيذ وتحقيق الانضباط في الشارع.

وأكد المحافظ أهمية إعداد تقارير يومية دقيقة تتضمن نتائج المرور الميداني، وأبرز الملاحظات، وما تم اتخاذه من إجراءات، على أن تُعرض بشكل منتظم لدعم متخذي القرار، وتحقيق استجابة سريعة وفعالة لأي تحديات على أرض الواقع.

في سياق متصل، كلف محافظ أسيوط بتشكيل لجنة مختصة للمرور الدوري على جميع المراكز والأحياء، تتولى رصد كافة المخالفات بشكل شامل، وإعداد تقارير تفصيلية تعرض عليه بشكل مباشر، بما يعزز من منظومة الرقابة ويضمن استدامة المتابعة وتحقيق الانضباط بكافة القطاعات.

واختتم اللواء محمد علوان الاجتماع، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب مزيدًا من الجدية والانضباط، والعمل بروح الفريق الواحد، لضمان تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق رضاهم، مشيرًا إلى أن التقييم خلال الفترة المقبلة سيعتمد بشكل أساسي على نتائج العمل الميداني ومدى الاستجابة الفعلية لمشكلات المواطنين.

أسيوط المتابعة الميدانية الرقابة الميدانية الأزمات مخالفات البناء أعمال النظافة الحملة الميكانيكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ترشيحاتنا

