قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفراخ البيضاء بـ 77 جنيها في المزرعة.. تعرف على سعر الدواجن والبيض اليوم 6 أبريل
إخلاء 8 مستشفيات في طهران إثر الهجمات الأمريكية والإسرائيلية
بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM
سعر الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 الآن
هيئة البث الإسرائيلية: عالقون تحت الأنقاض بعد إصابة مبنى في حيفا بصاروخ
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرتين خلال الساعات الماضية
تغير مفاجئ يقلب الموازين.. هل تحسم الحرب وجهة محمد صلاح القادمة؟
استشهاد 14 شخصا منذ فجر اليوم بالقصف الإسرائيلي على لبنان
احذر.. الحبس سنة عقوبة المساس بالحرية الشخصية طبقا للقانون
مدبولي وأخنوش يترأسان اليوم الدورة الأولى للجنة التنسيق المصرية- المغربية بالعاصمة الجديدة
فرصة ذهبية للأسر.. دعوة عاجلة لتخزين هذه المحاصيل قبل تغير الأسعار
متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

تحرير محاضر وتشميع 37 محلًا مخالفًا لمواعيد الغلق في أسيوط

إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في تنفيذ حملات رقابية موسعة على المحال والمنشآت التجارية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، لضمان الالتزام بمواعيد الغلق المحددة، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة وإعادة الانضباط إلى الشارع.

وأوضح المحافظ أنه تلقى تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بإشراف اللواء أحمد حسني، تضمن نتائج الحملات الأخيرة، والتي أسفرت عن تحرير محاضر وتشميع 37 محلًا خالفوا مواعيد الغلق المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأشار إلى أن الحملات نُفذت بالتنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة الأمنية والجهات المعنية، وشملت المرور على عدد من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية، لرصد المخالفات والتعامل الفوري معها، بما يحقق الانضباط العام.

وأكد اللواء محمد علوان أن غرفة العمليات تتابع الموقف بشكل لحظي على مدار الساعة، بما يضمن سرعة رصد أي مخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها دون تأخير، مشددًا على أن الدولة جادة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأضاف المحافظ أن رؤساء المراكز والأحياء مكلفون بالاستمرار في تنفيذ الحملات اليومية وتكثيف المرور الميداني، خاصة خلال فترات المساء، للتأكد من الالتزام الكامل بمواعيد الغلق، وعدم السماح بأي تجاوزات.

ودعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة التنفيذية والإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الخط الساخن (114) أو أرقام غرفة العمليات (2135858/ 088) و(2135727/ 088)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن الأجهزة المعنية تتعامل الفوري مع الشكاوى على مدار 24 ساعة، حفاظًا على الصالح العام.

