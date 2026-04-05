محافظ أسيوط يتفقد رفع كفاءة محيط مزلقان المعلمين

أجرى اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، جولة ميدانية بحي غرب مدينة أسيوط، لمتابعة أعمال تمهيد وتسوية ورصف المنطقة بمحيط مزلقان المعلمين، الواقع عند مطلع ومنزل كوبري أسيوط العلوي (كوبري الواسطى)، إلى جانب تفقد الطريق الجاري إنشاؤه خلف منطقة المعلمين لربطها بالطريق الدائري وصولًا إلى قرية درنكة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحسين السيولة المرورية ورفع كفاءة البنية التحتية.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، وممدوح جبر رئيس حي غرب، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تسوية وتمهيد ورفع كفاءة طبقات الأسفلت قبل وبعد خط قضبان السكة الحديد بمزلقان المعلمين، والتي تُعد من النقاط الحيوية المؤثرة في الحركة المرورية، لوقوعها مباشرة عند مطلع ومنزل الكوبري، حيث يجري العمل على إعادة تهيئة الطريق وضبط مناسيبه بشكل كامل ليصبح أكثر استواءً وانسيابية، بما يتيح سير المركبات بسهولة ويسر، ويحد من التكدسات والاختناقات التي كانت تشهدها المنطقة نتيجة تهالك الطريق وعدم تمهيده.

وأوضح المحافظ أن هذه الأعمال تأتي تنفيذًا لتوصيات اللجنة المشكلة لمراجعة حالة الطرق والميادين على مستوى المحافظة، والتي أكدت ضرورة تطوير هذه النقطة المرورية الهامة، من خلال تمهيد الطريق قبل وبعد قضبان السكة الحديد، وضبط مناسيب الأسفلت بما يحقق استمرارية الحركة دون عوائق، بالتوازي مع تركيب بلاط الإنترلوك بين القضبان بالتنسيق مع هيئة السكك الحديدية، ورفع كفاءة الطريق بالكامل وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة.

كما تابع محافظ أسيوط أعمال إنشاء طريق جديد خلف منطقة المعلمين، يربط بين الطريق الدائري بجوار مطلع كوبري أسيوط العلوي ومنطقة المعلمين، ويمتد حتى قرية درنكة، حيث تفقد أعمال فرد التربة الزلطية وتركيب البلدورات على جانبي الطريق، تمهيدًا لبدء أعمال الرصف.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن، مع الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الطرق، وتسهيل الحركة المرورية خاصة بالمناطق ذات الكثافات العالية.

وأكد اللواء محمد علوان أن تطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق يأتي على رأس أولويات العمل التنفيذي خلال المرحلة الحالية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير بيئة مرورية آمنة وممهدة، فضلًا عن دعم خطط التنمية الشاملة داخل محافظة أسيوط لافتا إلى استمرار المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الجاري تنفيذها، لضمان سرعة الإنجاز وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للمواطنين.