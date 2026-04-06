قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إطلاق المرحلة الرابعة من المبادرة الوطنية للمشروعات الذكية الخضراء.. موعد التقديم
قصف جوي يستهدف قاعدة الدعم اللوجستي الأمريكية قرب مطار بغداد
فرص أمطار خفيفة ونشاط بسيط للرياح فى هذا الموعد.. توضحها الأرصاد
محافظة الجيزة تنظم رحلة ترفيهية لأبناء المؤسسات إلى المتحف المصري الكبير احتفالًا بيوم اليتيم
تصعيد قانوني بواقعة طبيبة دهب.. النيابة تحقق في التصوير غير المصرح وشهادات تؤكد تعرضها للاستفزاز
طقس اليوم.. السحب الممطرة تطرق أبواب الحدود الغربية وتمتد للوجه البحري
عدو المدينة وخائن .. هجوم غير مسبوق في كريات شمونة ضد نتنياهو ومطالب بسحب لقبه
تخص الغياب دون إذن.. الشيوخ يعدل البند الرابع من المادة 80 بقانون جهاز حماية المنافسة
سماع دوي انفجارات بمجمع جنوب بارس للبتروكيماويات في عسلوية بإيران
زيادة مرتقبة.. تفاصيل صرف المرتبات والمعاشات الجديدة في هذا الموعد
بحضور مدبولي وأخنوش.. بدء أعمال الدورة الأولى لـ لجنة التنسيق المصريةـ المغربية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

أسيوط.. مقاعد خشبية وإعادة تأهيل أعمدة للإنارة لتجميل كورنيش الجامعة وعمر مكرم

محافظ أسيوط يتفقد تنفيذ مقاعد خشبية ويتابع إعادة تأهيل أعمدة للإنارة بحي غرب تمهيدًا لتجميل كورنيش الجامعة وعمر مكرم
إيهاب عمر

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مقاعد خشبية معاد تدويرها داخل مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة أسيوط، تمهيدًا لتركيبها بطريق كورنيش الجامعة ومنطقة عمر مكرم، لتكون متنفسًا حضاريًا واستراحات للمواطنين.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة " غرياني"، والتي يجري إعادة تأهيلها وطلاؤها تمهيدًا لإعادة توزيعها وزراعتها بالشوارع والجزر الوسطى للطرق، في إطار خطة المحافظة لتحسين منظومة الإضاءة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

جاء ذلك ضمن متابعة المحافظ لأعمال تدوير الرواكد التي تنفذها الوحدات المحلية، بهدف تعظيم الاستفادة من مخلفات الأخشاب والحديد المتراكمة، وتحويلها إلى منتجات نافعة تخدم المواطنين، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ والتدخل السريع، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمل داخل الحملة الميكانيكية بمنطقة عرب المدابغ، والتي تشمل فرز وتجهيز الأخشاب والحديد وإعادة تشكيلها باستخدام الإمكانات المتاحة، وصولًا إلى تصنيع مقاعد خشبية ذات جودة عالية، حيث يجري تنفيذ نحو 50 مقعدًا كمرحلة أولى.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا لاستغلال الموارد المتاحة داخل الوحدات المحلية، مشيدًا بجودة التنفيذ والجهد المبذول من العاملين، وموجهًا بالاستمرار في التوسع في أعمال إعادة التدوير لتوفير مزيد من الاحتياجات الخدمية بأقل التكاليف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن تركيب هذه المقاعد بكورنيش الجامعة ومنطقة عمر مكرم، إلى جانب دعم منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية، يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة لراحة المواطنين، بما يسهم في خلق متنفسات آمنة وجاذبة للأسر والشباب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الأمطار والطقس السيء بقوة.. الأرصاد تُحذر من تقلبات الجو في هذا الموعد

ترشيحاتنا

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بجمالها الملفت
فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المزيد