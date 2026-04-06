أسيوط.. مقاعد خشبية وإعادة تأهيل أعمدة للإنارة لتجميل كورنيش الجامعة وعمر مكرم

تفقد اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، أعمال تنفيذ مقاعد خشبية معاد تدويرها داخل مقر الحملة الميكانيكية بحي غرب مدينة أسيوط، تمهيدًا لتركيبها بطريق كورنيش الجامعة ومنطقة عمر مكرم، لتكون متنفسًا حضاريًا واستراحات للمواطنين.

كما شملت جولة المحافظ تفقد أعمال رفع كفاءة أعمدة الإنارة " غرياني"، والتي يجري إعادة تأهيلها وطلاؤها تمهيدًا لإعادة توزيعها وزراعتها بالشوارع والجزر الوسطى للطرق، في إطار خطة المحافظة لتحسين منظومة الإضاءة العامة والارتقاء بالمظهر الحضاري.

جاء ذلك ضمن متابعة المحافظ لأعمال تدوير الرواكد التي تنفذها الوحدات المحلية، بهدف تعظيم الاستفادة من مخلفات الأخشاب والحديد المتراكمة، وتحويلها إلى منتجات نافعة تخدم المواطنين، في إطار توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

رافق المحافظ خلال جولته الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والدكتور مصطفى إبراهيم رئيس مركز ومدينة أسيوط، وممدوح جبر رئيس حي غرب، وأحمد رشاد مدير وحدة الإنقاذ والتدخل السريع، ويسري سند مدير إدارة المواقف.

واستمع محافظ أسيوط إلى شرح تفصيلي حول مراحل العمل داخل الحملة الميكانيكية بمنطقة عرب المدابغ، والتي تشمل فرز وتجهيز الأخشاب والحديد وإعادة تشكيلها باستخدام الإمكانات المتاحة، وصولًا إلى تصنيع مقاعد خشبية ذات جودة عالية، حيث يجري تنفيذ نحو 50 مقعدًا كمرحلة أولى.

وأكد المحافظ أن هذه المبادرة تمثل نموذجًا ناجحًا لاستغلال الموارد المتاحة داخل الوحدات المحلية، مشيدًا بجودة التنفيذ والجهد المبذول من العاملين، وموجهًا بالاستمرار في التوسع في أعمال إعادة التدوير لتوفير مزيد من الاحتياجات الخدمية بأقل التكاليف.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن تركيب هذه المقاعد بكورنيش الجامعة ومنطقة عمر مكرم، إلى جانب دعم منظومة الإنارة بالشوارع الرئيسية، يأتي في إطار خطة المحافظة لتحسين المظهر الحضاري وتوفير أماكن مناسبة لراحة المواطنين، بما يسهم في خلق متنفسات آمنة وجاذبة للأسر والشباب.