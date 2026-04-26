خطوات ذكية لتقليل فاتورة الكهرباء قبل حرارة الصيف المرتفعة

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة فاتورة الكهرباء.

الإدارة الذكية لاستخدام الأجهزة

وفي ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري تبني عادات يومية بسيطة تساعد على ترشيد الاستهلاك دون التأثير على مستوى الراحة؛ فالإدارة الذكية لاستخدام الأجهزة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في تقليل النفقات الشهرية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومن هنا، يقدّم خبراء الطاقة مجموعة من النصائح العملية التي يمكن تطبيقها بسهولة داخل كل منزل، لضمان استهلاك أكثر كفاءة وتجنب أي أعباء مالية إضافية خلال أشهر الصيف.

ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، موضحًا أن الالتزام ببعض السلوكيات البسيطة داخل المنزل يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقليل قيمة الفاتورة دون التأثير على الراحة اليومية.

استهلاك طاقة كبيرة

وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة تشغيل سخان المياه الكهربائي بشكل دائم، رغم أنه يعيد تسخين المياه تلقائيًا، مما يؤدي إلى استهلاك طاقة كبيرة.

تقليل عدد مرات التشغيل

ونصح بتشغيله قبل الاستخدام بفترة قصيرة ثم إيقافه، كما أوصى باستخدام الغسالة بحمولة كاملة لتقليل عدد مرات التشغيل، مع تجنب وضع كميات زائدة من الملابس حتى لا تتعرض للتلف.

الاعتماد على المجفف الكهربائي

وأوضح أن الاعتماد على المجفف الكهربائي خلال فصل الصيف يعد استهلاكًا غير ضروري، حيث يمكن الاستفادة من حرارة الشمس في تجفيف الملابس.

الاستخدام الصحيح للثلاجة

كما شدد على أهمية الاستخدام الصحيح للثلاجة، مثل تقليل مرات فتح الباب وعدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها، لتقليل استهلاك الكهرباء.

غلق الأبواب والنوافذ

وفيما يخص أجهزة التكييف، نصح بضبط درجة الحرارة بين 23 و24 درجة مئوية، مع ضرورة غلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل، والحرص على تنظيف الفلاتر بشكل دوري للحفاظ على كفاءة الجهاز وتقليل استهلاك الطاقة.

متابعة استهلاك العداد

وأكد أهمية متابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع لتجنب الدخول في شرائح استهلاك أعلى، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء موحدة وتعتمد على حجم الاستهلاك فقط، ودعا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 121 في حال مواجهة أي أعطال أو مشكلات فنية.