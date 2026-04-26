قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هدوء في أسعار الذهب مع بدء التعاملات المسائية اليوم الأحد
عراقجي يصل قاعدة نور خان العسكرية قرب إسلام آباد
برلمانية: كلمة الرئيس في ذكرى تحرير سيناء تؤكد أن إرادة المصريين لا تقهر
عيار 21 بالمصنعية الآن.. سعر الذهب اليوم الأحد 26 إبريل 2026 بعد آخر ارتفاع
قوات الاحتلال تُغلق عدة طرق في بيت لحم.. ومستوطنون بقطعون أشجار الزيتون بالضفة
الخارجية الإيرانية: عراقجي أطلع نظيره السعودي على رؤية طهران الدبلوماسية لإنهاء الحرب
المؤبد وغرامة نصف مليون لعصابة الاتجار وبيع الأطفال بالمحلة
رئيس وزراء المجر المنتخب يلتقي فون دير لاين لبحث استعادة أموال بلاده.. الأربعاء
جوهر نبيل: الكازينو والمراهنات يتصدران مشهد القمار الرقمي.. وملاحقة المنصات المخالفة
8 ألعاب فردية وكرة اليد.. جوهر نبيل يكشف خارطة الطريق الرياضية حتى 2028
بعد مباحثاته مع نظيره السعودي.. عراقجي يغادر مسقط لإسلام آباد
ربط الزيادة السنوية بمعدل التضخم .. رفع الحد الأدنى للمعاشات ومساواته بالأجور.. مقترحات برلمانية لتحسين أوضاع المتقاعدين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

خطوات ذكية لتقليل فاتورة الكهرباء قبل حرارة الصيف المرتفعة

ترشيد الكهرباء
ترشيد الكهرباء
محمد البدوي

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد الاعتماد على الأجهزة الكهربائية داخل المنازل، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في قيمة فاتورة الكهرباء.

الإدارة الذكية لاستخدام الأجهزة 

وفي ظل هذه التحديات، يصبح من الضروري تبني عادات يومية بسيطة تساعد على ترشيد الاستهلاك دون التأثير على مستوى الراحة؛ فالإدارة الذكية لاستخدام الأجهزة يمكن أن تحدث فارقًا كبيرًا في تقليل النفقات الشهرية، خاصة مع استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة. 

ومن هنا، يقدّم خبراء الطاقة مجموعة من النصائح العملية التي يمكن تطبيقها بسهولة داخل كل منزل، لضمان استهلاك أكثر كفاءة وتجنب أي أعباء مالية إضافية خلال أشهر الصيف.

ارتفاع درجات الحرارة

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن ترشيد استهلاك الكهرباء لم يعد خيارًا بل ضرورة، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، موضحًا أن الالتزام ببعض السلوكيات البسيطة داخل المنزل يمكن أن يساهم بشكل فعال في تقليل قيمة الفاتورة دون التأثير على الراحة اليومية.

ترشيد الكهرباء

 استهلاك طاقة كبيرة

وأشار إلى أن من الأخطاء الشائعة تشغيل سخان المياه الكهربائي بشكل دائم، رغم أنه يعيد تسخين المياه تلقائيًا، مما يؤدي إلى استهلاك طاقة كبيرة. 

تقليل عدد مرات التشغيل

ونصح بتشغيله قبل الاستخدام بفترة قصيرة ثم إيقافه، كما أوصى باستخدام الغسالة بحمولة كاملة لتقليل عدد مرات التشغيل، مع تجنب وضع كميات زائدة من الملابس حتى لا تتعرض للتلف.

الاعتماد على المجفف الكهربائي

وأوضح أن الاعتماد على المجفف الكهربائي خلال فصل الصيف يعد استهلاكًا غير ضروري، حيث يمكن الاستفادة من حرارة الشمس في تجفيف الملابس.

ترشيد الكهرباء

 الاستخدام الصحيح للثلاجة

 كما شدد على أهمية الاستخدام الصحيح للثلاجة، مثل تقليل مرات فتح الباب وعدم وضع أطعمة ساخنة بداخلها، لتقليل استهلاك الكهرباء.

غلق الأبواب والنوافذ 

وفيما يخص أجهزة التكييف، نصح بضبط درجة الحرارة بين 23 و24 درجة مئوية، مع ضرورة غلق الأبواب والنوافذ أثناء التشغيل، والحرص على تنظيف الفلاتر بشكل دوري للحفاظ على كفاءة الجهاز وتقليل استهلاك الطاقة.

متابعة استهلاك العداد

وأكد أهمية متابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع لتجنب الدخول في شرائح استهلاك أعلى، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء موحدة وتعتمد على حجم الاستهلاك فقط، ودعا المواطنين إلى التواصل مع الخط الساخن 121 في حال مواجهة أي أعطال أو مشكلات فنية.

الكهرباء فاتورة الكهرباء الأجهزة الكهربائية

جرأة وجمال.. مى عمر تثير الجدل فى آخر ظهور لها
الهام شاهين تثير الجدل باطلالتها فى الجزائر
انتر لوك
غلق
المزيد

