الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سلوكيات بسيطة بالمنزل تخفض قيمة فاتورة الكهرباء.. خبير يوضح

البهى عمرو

أكد الدكتور أحمد الشناوي، خبير الطاقة، أن ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح ضرورة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، مشددًا على أن اتباع سلوكيات بسيطة داخل المنزل يمكن أن يساهم بشكل كبير في خفض قيمة الفاتورة دون التأثير على الراحة اليومية.

وأوضح الشناوي خلال لقائه، ببرنامج صباح البلد، تقديم أحمد دياب ونهاد سمير أن من أبرز الأخطاء الشائعة ترك سخان الكهرباء يعمل باستمرار، رغم أنه يعيد تسخين المياه تلقائيًا، ما يستهلك طاقة كبيرة، ناصحًا بتشغيله قبل الاستخدام بفترة قصيرة ثم فصله. كما شدد على أهمية تشغيل الغسالة بحمولة كاملة لتقليل عدد مرات التشغيل، مع تجنب التحميل الزائد الذي يضر بالجهاز.

وأضاف أن استخدام المجفف الكهربائي في الصيف يمثل استهلاكًا غير ضروري، حيث يمكن الاعتماد على أشعة الشمس، مؤكدًا أن التعامل الصحيح مع الثلاجة، مثل تقليل فتح الباب وعدم إدخال أطعمة ساخنة، يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء.

وفيما يتعلق بالتكييف، نصح بضبطه على درجة 23 أو 24 مئوية، مع غلق الأبواب والنوافذ وتنظيف الفلاتر بانتظام، موضحًا أن هذه الإجراءات تحافظ على كفاءة الجهاز وتقلل الاستهلاك.

وأشار إلى أهمية متابعة استهلاك العداد مسبوق الدفع لتجنب الانتقال لشرائح أعلى، مؤكدًا أن أسعار الكهرباء موحدة وتعتمد فقط على حجم الاستهلاك، داعيًا المواطنين للتواصل مع الخط الساخن 121 في حال وجود أي أعطال.

خبير الطاقة الطاقة استهلاك الكهرباء الكهرباء درجات الحرارة فصل الصيف

