رقم 3 الأهم.. فوائد لن تصدقها لتناول القرنفل

يحتوي القرنفل على نسبة عالية من المنجنيز، وهو معدن يساعد الجسم على تنظيم الإنزيمات التي تُساهم في ترميم العظام وإنتاج الهرمونات، كما يعمل المنجنيز كمضاد للأكسدة يحمي الجسم من الجذور الحرة الضارة "ذرات غير مستقرة تُسبب تلف الخلايا".

القرنفل مصدراً للبيتا كاروتين، الذي يُكسبها لونها البني الغني، الكاروتينات، وهي مجموعة من الأصباغ، تعمل كمضادات أكسدة مهمة وفيتامينات أولية، يمكن أن تتحول أصباغ الكاروتين إلى فيتامين أ ، وهو عنصر غذائي هام للحفاظ على صحة العين

فوائد القرنفل

تقليل خطر الإصابة بالقرحة، تشير بعض الدراسات إلى أن القرنفل قد يساعد في حماية المعدة من القرحة، تحدث معظم القرحات نتيجة ترقق طبقات المخاط التي تحمي بطانة المعدة

تُظهر الأبحاث الأولية أن تناول كميات كبيرة من القرنفل قد يُكثّف هذا المخاط، مما يقلل من خطر الإصابة بالقرحة ويساعد على شفاء القرحات الموجودة

يقلل القرنفل من الجذور الحرة، فهو غني بمضادات الأكسدة، بما في ذلك الأوجينول، تساعد مضادات الأكسدة الجسم على مكافحة الجذور الحرة التي تُلحق الضرر بالخلايا، وبإزالة الجذور الحرة من الجسم، تُساهم مضادات الأكسدة الموجودة في القرنفل في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري وبعض أنواع السرطان.

تحسين وظائف الكبد، قد يساعد القرنفل أيضًا على تحسين وظائف الكبد، وقد أظهرت بعض الدراسات أن مادة الأوجينول الموجودة في القرنفل يمكن أن تساعد في تقليل علامات تليف الكبد ومرض الكبد الدهني .

المصدر webmd