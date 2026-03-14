طبيب يحذر تناول الفول بهذه الطريقة يؤثر على القلب

حذر الدكتور شريف حسين، استشاري القلب، من بعض العادات الخاطئة عند تناول الفول، التي قد تحوله من وجبة مفيدة للقلب إلى عامل خطر على الصحة.

كشف شريف حسين، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، عن أبرز هذه العادات التي يفضل تجنبها عند تناول الفول حتى يستفيد الجسم من فوائده.



عادات تجنبها عند تناول الفول

- الإفراط في الملح

المشكلة إن الملح الزائد يرفع ضغط الدم وهذه العادة من أهم عوامل خطر أمراض القلب

- الإفراط في الزيت

الفول من الأكلات الصحية لكن عند الإفراط في إضافة الزيت والسمن يصبح غير صحي و غني بالسعرات الحرارية والدهون مما يرفع الكوليسترول في الدم.

-تناول الخبز بكميات كبيرة

بعض الأشخاص تحرص على تناول كميات كبيرة من الخبز مع الفول، مما يؤدي إلي ارتفاع سكر الدم و زيادة الوزن ما يؤثر على صحة القلب .



ينصح دكتور شريف حسين، بتناول الفول باعتدال مع إضافة القليل من زيت الزيتون مع ليمون، طماطم، بقدونس فتصبح وجبة صحية وممتازة للقلب وغنية بالألياف و البروتين النباتي.