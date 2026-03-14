لسفرة رمضان .. طريقة عمل أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة رمضان.
قدمت الشيف نهال الشناوي، طريقة عمل أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب، فيما يلي…
مقادير أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب
● 2 كوب أرز بسمتي
● 1 كوب مرقة دجاج
● 2 كوب ماء مغلي
● مكعب مرقة
● مكعب زبدة
● 1 ملعقة صغيرة زيت
● 1 ملعقة صغيرة قرنفل
● 1 ملعقة صغيرة حبهان
● 1 ملعقة صغيرة مستكة
● عود قرفة
● 1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج
للكبدة:
● نصف كيلو كبدة دجاج وقلوب دجاج مقطعة
● 1 ثمرة بصل مفرومة
● 1 ملعقة صغيرة قرفة
● 1 ملعقة صغيرة بصل باودر
● 1 فص ثوم مفروم
● زيت
● فلفل اسود
● عصير ليمونة
● نصف ملعقة صغيرة كمون
● لوز محمص
● زبيب
طريقة تحضير أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب
في وعاء يشوح جميع التوابل الصحيحة مع الزبدة و الزيت ثم يضاف الأرز
ثم تضاف بهارات الدجاج و الملح ثم يضاف كوب المرقة و مكعب المرقة ثم الماء
ثم في وعاء آخر يشوح البصل المفروم و الثوم مع الزبدة
ثم يضاف الكبدة و القلوب بعد تغير اللوم يضاف عصير الليمون و البهارات جميعا
ثم يحمص الزبيب و اللوز مع السمن و الملح و الفلفل
و يقدم جميعا ساخنا