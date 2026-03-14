قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

لسفرة رمضان .. طريقة عمل أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

هاجر هانئ

أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة رمضان.


قدمت الشيف نهال الشناوي، طريقة عمل أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب، فيما يلي…

مقادير أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

● 2 كوب أرز بسمتي
● 1 كوب مرقة دجاج
● 2 كوب ماء مغلي
● مكعب مرقة
● مكعب زبدة
● 1 ملعقة صغيرة زيت
● 1 ملعقة صغيرة قرنفل
● 1 ملعقة صغيرة حبهان
● 1 ملعقة صغيرة مستكة
● عود قرفة
● 1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج
للكبدة:
● نصف كيلو كبدة دجاج وقلوب دجاج مقطعة
● 1 ثمرة بصل مفرومة
● 1 ملعقة صغيرة قرفة
● 1 ملعقة صغيرة بصل باودر
● 1 فص ثوم مفروم
● زيت
● فلفل اسود
● عصير ليمونة
● نصف ملعقة صغيرة كمون
● لوز محمص
● زبيب

طريقة تحضير أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

في وعاء يشوح جميع التوابل الصحيحة مع الزبدة و الزيت ثم يضاف الأرز
ثم تضاف بهارات الدجاج و الملح ثم يضاف كوب المرقة و مكعب المرقة ثم الماء
ثم في وعاء آخر يشوح البصل المفروم و الثوم مع الزبدة
ثم يضاف الكبدة و القلوب بعد تغير اللوم يضاف عصير الليمون و البهارات جميعا
ثم يحمص الزبيب و اللوز مع السمن و الملح و الفلفل
و يقدم جميعا ساخنا

