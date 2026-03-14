لسفرة رمضان .. طريقة عمل أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب من الأكلات التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك على مائدة رمضان.



قدمت الشيف نهال الشناوي، طريقة عمل أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب، فيما يلي…

مقادير أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

● 2 كوب أرز بسمتي

● 1 كوب مرقة دجاج

● 2 كوب ماء مغلي

● مكعب مرقة

● مكعب زبدة

● 1 ملعقة صغيرة زيت

● 1 ملعقة صغيرة قرنفل

● 1 ملعقة صغيرة حبهان

● 1 ملعقة صغيرة مستكة

● عود قرفة

● 1 ملعقة صغيرة بهارات دجاج

للكبدة:

● نصف كيلو كبدة دجاج وقلوب دجاج مقطعة

● 1 ثمرة بصل مفرومة

● 1 ملعقة صغيرة قرفة

● 1 ملعقة صغيرة بصل باودر

● 1 فص ثوم مفروم

● زيت

● فلفل اسود

● عصير ليمونة

● نصف ملعقة صغيرة كمون

● لوز محمص

● زبيب

طريقة تحضير أرز بسمتي بكبد الدجاج واللوز والزبيب

في وعاء يشوح جميع التوابل الصحيحة مع الزبدة و الزيت ثم يضاف الأرز

ثم تضاف بهارات الدجاج و الملح ثم يضاف كوب المرقة و مكعب المرقة ثم الماء

ثم في وعاء آخر يشوح البصل المفروم و الثوم مع الزبدة

ثم يضاف الكبدة و القلوب بعد تغير اللوم يضاف عصير الليمون و البهارات جميعا

ثم يحمص الزبيب و اللوز مع السمن و الملح و الفلفل

و يقدم جميعا ساخنا