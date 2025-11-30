اذهب للشركة ..أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء

يتعرّض مستخدمو عداد الكهرباء مسبوق الدفع لرفض شحنة الكارت وعدم تفريغها فى العداد.

ويستعرض صدى البلد لقرائه الأسباب التى قد تؤدى إلى عدم قبول كارت شحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع، وبالتالى انقطاع التيار عن المشترك فى حالة نفاد الرصيد وهى:

أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء

1- كارت شحن عداد الكهرباء عليه شحنة لم تفرغ بالعداد.

2- مطلوب تحديث وتنشيط كارت الشحن

3- كارت الشحن تالف.

4 -الكارت المستخدم لا يخص العداد أو الشركة التابع لها العداد.

كيفية تقديم شكوى

يوفر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك 6 منافذ لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهى كالآتي:

1- التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org

3- البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811شارع صلاح سالم.

4- الإیمیل الخاص بتلقى شكاوى المواطنين [email protected]

5- الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421471.

6- الاتصال على التلیفون رقم 23421475 (داخلي 154).

مميزات عداد الكهرباء مسبوق الدفع

يتيح العداد المسبق الدفع للمواطنين التحكم في استهلاكهم ومراقبته بشكل دوري مع التخلص من مشكلة تراكم الاستهلاك، وكذلك أخطاء الفواتير التي يشتكي منها العديد نتيجة عدم انتظام الكشافين في قراءة عدادات الكهرباء القديمة.

ومن مميزات العداد مسبوق الدفع أنه لا يفصل فجأة وإنما هناك أوقات صديقة حتى لو انتهى الرصيد دون التمكن من الشحن فى الوقت المناسب، فالعداد مبرمج على عدم الفصل في أيام الجمع والإجازات الرسمية، وكذلك من الساعة 5 مساء وحتى 10 صباحًا.

حالات فصل الكهرباء عن العداد مسبوق الدفع

1 - التلاعب أو العبث بغطاء "روزيتة" العداد

2 - زيادة أحمال العميل عن الحد المسموح له في العداد.

3 - عند نفاد الرصيد في غير الأوقات المحددة.