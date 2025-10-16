تشريح جثمان سيدة أنهى حياتها لص لسرقتها بعين شمس

صرحت النيابة العامة بدفن جثة سيدة عُثر عليها مقتولة على يد عاطل داخل شقتها في عين شمس، وذلك بعد انتهاء إجراءات الطب الشرعي بتشريحها، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغًا يفيد بالعثور على جثة سيدة مقتولة داخل شقتها في دائرة القسم، وبالانتقال، تبين العثور على جثة سيدة في العقد السادس من العمر. وبالفحص، تبين وجود طعنات في أماكن متفرقة من الجسم.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطِرت النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بكشف ملابسات الواقعة وضبط الجاني.

التحريات وضبط المتهم

توصلت التحريات إلى أن عاطلًا وراء ارتكاب الواقعة بدافع السرقة. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن المسروقات.

وجارٍ عرض المتهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات معه في الجريمة.