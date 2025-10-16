قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد مقتل الغماري.. وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد بمهاجمة الحوثيين مجددا
زياد علاء بعد إصابته في الرباط الصليبي: المريخ البورسعيدي رافض علاجي
وزير العدل: تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية تعزز الثقة في منظومة العدالة
رئيس الوزراء: الماء ليس سببا للنزاع ومستقبلنا المشترك يبدأ بقطرة منه
ريحاب رضوان : ذهبية بطولة العالم بداية وهدفي ميدالية في بارالمبياد لوس انجلوس
خالد الجندي: الله حرم الخمر والخنزير والبعض يبحث عن سبب التحريم
جمال العدل يهدي التلفزيون المصري مسلسلاً من إنتاجه
وزيرا خارجية مصر وبريطانيا يؤكدان ضرورة تنفيذ المرحلة الأولى لاتفاق غزة
خالد الجندي: رأينا بأعيننا عواقب مخالفة ولي الأمر
مفتي الجمهورية : الأفكار المنحرفة سبيل لهدم الأوطان وإفساد العقول
رئيس الوزراء: تطوير نظم مراقبة السد العالي وتطبيقات لخدمة المزارعين
حسن مصطفى: هناك أشخاص يعملون في الأهلي لم يحققوا ربع ما حققته مع النادي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رئيس جهاز حدائق أكتوبر يحذر الشركات من التقاعس في تنفيذ المشروعات

جهاز مدينة حدائق اكتوبر
جهاز مدينة حدائق اكتوبر
آية الجارحي

 تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة والتأكد من سير العمل والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الفنية المقررة في التنفيذ.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر ومتابعة النظافة والأعمال المختلفة، قام المهندس محمد عبد الله، رئيس الجهاز، اليوم بتفقد اسكان القرعة ٦، مشددا بضرورة الإسراع بإغلاق البالوعات المفتوحة، ورفع المخلفات وأوصى بتحرير محاضر للمقاولين المخالفين.

 كما تفقد رئيس الجهاز الزراعة في منطقة ابني بيتك الأولى ومنطقة الضغط العالي بين المنطقة الأولى والثانية، موجها بضرورة سرعة تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.

 رافق رئيس الجهاز المهندس أحمد حلمي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة وصيانة الشبكات والمحطات، والمهندس مصطفي سيد معاون رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس وسام صلاح، معاون رئيس الجهاز للكهرباء، والمهندس ضياء مدير إدارة الزراعة، وصابر عبد الرازق مدير الأمن، وحسام عبد المجيد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام.

 وأكد رئيس الجهاز في ختام جولته أن جهاز المدينة يولي أهمية كبرى لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، بما يضمن الإسراع في معدلات التنفيذ وتحقيق التنمية الشاملة التي تخدم أهالي المدينة.


 

جهاز حدائق اكتوبر أهالي المدينة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

قرارات رسمية بفصل العشرات من طلاب المدارس بسبب "الغياب"

صرف مرتبات أكتوبر 2025

قرار رسمي من المالية .. تبكير صرف مرتبات أكتوبر 2025 للموظفين

صورة أرشيفية

شوّهتها .. القصة الكاملة لوفاة رضيعة بسبب «عِرسة» في سوهاج

إمام عاشور

تطور خطير.. تحاليل جديدة لـ إمام عاشور نجم الأهلي

نادر صدقة السجين اليهودي من الطائفة السامرية

لأول مرة .. حماس تنجح في تحرير «يهودي» من سجون الاحتلال الإسرائيلي

وزير التربية والتعليم

قرار عاجل بتطبيق أعمال السنة وربطها بحضور ومشاركة الطلاب في الفصول

ارشيفية

قرارات النيابة بشأن مقت.ل قهوجي برصاصة في الرأس بالهرم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع عالمي ومحلي.. سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

وزير الخارجية يلتقي مدير مجموعة شركات Hinduja

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة "بابوا" الإندونيسية

زلزال بقوة 6.7 درجة يضرب مقاطعة بابوا الإندونيسية

بوتين: "روساتوم" تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بوتين: روساتوم تستحوذ على 90% من السوق العالمية لبناء المحطات النووية

بالصور

37 ألف جنيه| مايان السيد وشيماء سيف بنفس الفستان.. من الأجمل؟

ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف
ميان السيد وشيماء سيف

فيديو

سقوط عجوز على الأرض

14 ثانية توجع القلب.. سقوط عجوز على الأرض بسبب سائق وتباع أتوبيس الدقهلية

سرقة جواز سفر السقا

​مدربة أجنبية تبلغ عن سرقة جواز سفر حصان أحمد السقا وتعرضها للضرب

إدوارد

أزمة عزة سعيد.. ظهور مفاجئ وتصريحات متضاربة وانتقادات لإدوارد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد