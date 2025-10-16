رئيس جهاز حدائق أكتوبر يحذر الشركات من التقاعس في تنفيذ المشروعات

تنفيذا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، بضرورة متابعة المشروعات المختلفة بالمدن الجديدة والتأكد من سير العمل والإلتزام بالجداول الزمنية المحددة والمعايير الفنية المقررة في التنفيذ.

وفي إطار المتابعة المستمرة للمشروعات السكنية والخدمية والتنموية بمدينة حدائق أكتوبر ومتابعة النظافة والأعمال المختلفة، قام المهندس محمد عبد الله، رئيس الجهاز، اليوم بتفقد اسكان القرعة ٦، مشددا بضرورة الإسراع بإغلاق البالوعات المفتوحة، ورفع المخلفات وأوصى بتحرير محاضر للمقاولين المخالفين.

كما تفقد رئيس الجهاز الزراعة في منطقة ابني بيتك الأولى ومنطقة الضغط العالي بين المنطقة الأولى والثانية، موجها بضرورة سرعة تنفيذ الأعمال على الوجه الأكمل.

رافق رئيس الجهاز المهندس أحمد حلمي نائب رئيس الجهاز للطرق والزراعة وصيانة الشبكات والمحطات، والمهندس مصطفي سيد معاون رئيس الجهاز للمرافق، والمهندس وسام صلاح، معاون رئيس الجهاز للكهرباء، والمهندس ضياء مدير إدارة الزراعة، وصابر عبد الرازق مدير الأمن، وحسام عبد المجيد المشرف العام على العلاقات العامة والإعلام.

وأكد رئيس الجهاز في ختام جولته أن جهاز المدينة يولي أهمية كبرى لمتابعة المشروعات على أرض الواقع، والتنسيق المستمر بين الإدارات المختلفة، بما يضمن الإسراع في معدلات التنفيذ وتحقيق التنمية الشاملة التي تخدم أهالي المدينة.



