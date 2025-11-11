ليفربول يتقدم بشكوى رسمية ضد لجنة الحكام بعد إلغاء هدف فان دايك في السيتي

تقدم نادي ليفربول بشكوى رسمية إلى لجنة الحكام الإنجليزية، احتجاجًا على إلغاء الهدف الذي سجله الهولندي فيرجيل فان دايك خلال الخسارة أمام مانشستر سيتي بثلاثة أهداف دون رد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان فان دايك قد أحرز هدفًا برأسه في الدقيقة 38، قبل أن يُلغى بداعي التسلل، بعدما اعتبر الحكم كريس كافاناج أن آندي روبرتسون تداخل في اللعبة وأعاق الحارس جيانلويجي دوناروما من موقع تسلل، وهو القرار الذي تم تأكيده بعد مراجعة تقنية الفيديو (VAR).

وأوضح ليفربول في بيانه أن النادي يحترم نتيجة المباراة، لكنه يرى أن قرار إلغاء الهدف جاء نتيجة خطأ تحكيمي واضح، مشيرًا إلى أن اللقطة كانت تستوجب تصحيح القرار من قِبل تقنية الفيديو، لأن رؤية الحارس لم تتأثر بوجود روبرتسون.

من جانبه، أعرب المدير الفني للفريق آرني سلوت عن استيائه من القرار، مؤكدًا في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" أن الهدف كان صحيحًا، قائلاً: "في رأيي، القرار خاطئ تمامًا، لأن روبرتسون لم يتدخل إطلاقًا في رؤية الحارس أو منعه من اللعب."

ورغم تمسك لجنة الحكام بصحة قرار الحكم والمساعد، فإن العديد من المحللين الفنيين أشاروا إلى أن اللقطة كانت تستحق احتساب الهدف لصالح ليفربول.