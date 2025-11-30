اتحاد المصريين في الخارج بالولايات المتحدة يكرم السفير سامح أبو العينين

عقد أعضاء الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة اجتماعاً مع السفير الدكتور سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية الأسبق لتكريمه وبحث سبل توطيد التعاون بين الجالية والدولة المصرية وذلك في إطار تعزيز روابط الجالية المصرية بالوطن الأم مصر.



وشهد اللقاء - الذي عقد برعاية رأفت صليب، رئيس الاتحاد العام للمصريين في الخارج بالولايات المتحدة - نقاشًا ثريًا حول آليات ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم، ودور الاتحاد في تعزيز الانتماء والمشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، إضافة إلى طرح رؤى جديدة لتعزيز حضور الجالية على المستويين المجتمعي والوطني.



شارك في الاجتماع نخبة من قيادات الاتحاد وأعضاء الجالية، حيث أكدوا على أهمية توسيع نشاط الاتحاد في الولايات المتحدة، وتعميق التواصل بين الجالية ومؤسسات الدولة المصرية، بما يعكس دور المصريين بالخارج كقوة ناعمة ودعم استراتيجي للوطن.