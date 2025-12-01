قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

محمد السيد بين التجديد أو التجميد .. الزمالك يرفع شعار الحسم

محمد السيد
محمد السيد
منتصر الرفاعي

يتخذ مسئولو نادي الزمالك خطوات سريعة لحسم ملف تجديد عقد محمد السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

الخطوة الأولى: جلسة عاجلة مع اللاعب
بدأ الزمالك بالاتفاق على عقد جلسة مع محمد السيد خلال الأسبوع الجاري، للوصول إلى قرار نهائي بشأن التجديد، والحصول على موقف اللاعب النهائي سواء بالاستمرار أو عدم التجديد، تمهيدًا لاتخاذ الخطوات التالية.

الخطوة الثانية: عرض اللاعب للبيع
يسعى الزمالك إلى الاستفادة المالية من بيع محمد السيد، خاصة بعد تجنب تكرار سيناريو أحمد مصطفى "زيزو"، الذي رحل عن الفريق مجانًا بعد انتهاء عقده دون تجديد.

الخطوة الثالثة: التجديد أو التجميد
رفع مسئولو الزمالك شعار "التجديد أو التجميد"، إذ في حال تمسك اللاعب بعدم التجديد، سيتم الاستمرار في تجميده داخل الفريق لحين تلقي عرض رسمي لرحيله عن النادي.

وكان الزمالك قد عرض على محمد السيد التجديد لمدة 5 مواسم مقابل 25 مليون جنيه، إلا أن اللاعب طالب بالحصول على مقدم أو منحة توقيع، وهو ما رفضه مجلس الإدارة.

نادي الزمالك محمد السيد الزمالك مسئولو نادي الزمالك

