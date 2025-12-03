أبرزها محاربة السرطان .. فوائد متعرفهاش عن زيت السمسم

يُعد زيت السمسم من أكثر الزيوت الغنية بعدد كبير ومتنوع من الفوائد الصحية أبرزها محاربة السرطان.

ووفقا لما جاء في موقع ميديسن نت فإن زيت السمسم يساعد في الحماية من السرطان وأمراض القلب.

تأثير مضاد للسرطان

تشير الدراسات إلى أن زيت السمسم غني بالسيسامول والليجنان والسيسامين، والتي قد تساعد في تحفيز موت الخلايا المبرمج ومنع نمو الخلايا السرطانية في حالة سرطان القولون .



يُعزز الدورة الدموية والتمثيل الغذائي

زيت السمسم غني بأحماض اوميجا 3 الدهنية التي تُعزز تدفق الدم إلى الأعضاء والأنسجة، مما يضمن نمط حياة صحي.

قد يمنع تلف الحمض النووي ويتميز السيسامول بخصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في الحماية من تلف الحمض النووي

مضادات الأكسدة



يحتوي زيت السمسم على السيسامول والسيسامينول (اثنين من مضادات الأكسدة القوية)، وفيتامين E ، والفيتوستيرول.

تُقلل مضادات الأكسدة من تلف الخلايا الناتج عن الجذور الحرة وتراكم الجذور الحرة في الخلايا قد يؤدي إلى الالتهابات والأمراض فهو يحتوي على الليجنين، وهو مركب يساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم والتقليل من الضرر الذي تسببه للخلايا.



يحسن القلب



يحتوي زيت السمسم على أحماض اوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية، وكلاهما من الدهون غير المشبعة المتعددةالتي تساعد على منع أمراض القلب وتطور اللويحات في الشرايين.