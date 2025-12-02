توسعة عيادة الزرقا وتوفير صيدلية لمنتفعي التأمين الصحي بدمياط

استجابت الدكتورة رشا مصلح مدير فرع التأمين الصحى بدمياط ، لشكوى منتفعى التأمين الصحي بالزرقا، بشأن صيدلية الادوية بالعيادة وتوفير مكان أفضل من حيث المساحه، وبالفعل تم تأجير صيدليه بمستشفى الزرقا التابعة لمديرية الشؤون الصحية.

يأتي ذلك في إطار الحرص المستمر على تحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضي من منتفعى التأمين الصحي بدمياط .

جاء ذلك بناء على تعليمات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، حيث تم توفير غرفه كبيرة كصيدليه تابعه لعيادة الزرقا بنظام الإيجار للتأمين الصحى ، داخل مسشفى الزرقا، وجاء ذلك بعد أن قامت مدير فرع التأمين الصحى بدمياط بمخاطبة المحافظ بتوفير المكان لراحة المنتفعين و لتوسعة عيادة التأمين الصحي ، بهدف تحسين انسيابية تقديم الخدمة داخل العيادة، وتوفير بيئة مناسبة تليق بالمرضى ومترددي عيادة الزرقا من منتفعى التأمين الصحي.

ومن المقرر تسلّم الغرفة رسميًا خلال الأيام المقبلة.