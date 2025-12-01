ضبط 5.6 طن جمبري وأسماك وكاليمارى وبطارخ مجهول المصدر بدمياط

أطلقت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور فتحى عبد العال، بالاشتراك مع الرقابة التموينية، ومديرية التموين بدمياط برئاسة مجدى عامر وكيل وزارة التموين بدمياط ، حملة على الأسواق وثلاجات حفظ الأغذية.

حيث أسفرت عن ضبط عدد 5.6 طن من الجمبري والكالميرى والبطارخ والأسماك، بدون بيانات وغير مطابقة للمواصفات، حيث تم تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بالمتابعة الدورية للأسواق والمنشآت الغذائية، للتأكد من سلامة الأغذية المعروضة للحفاظ على صحة المواطنين.