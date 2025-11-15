مديرية الصحة بدمياط والمستشفى العام يحصلان على الاعتماد الدولى من الجمعية البريطانية

هنأ الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، مديرية الصحة ومستشفى دمياط العام، لحصولها على الاعتماد الدولى لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات من الجمعيه البريطانية ، حيث جاء ذلك على هامش مشاركته بجلسة " الحوكمة المحلية في العمل.. الهجرة والقدرة على الصمود فى وجه تغير المناخ والتنمية الشاملة فى عالم متغير " ضمن المؤتمر العالمى للصحة والسكان والتنمية البشرية

التقى " محافظ دمياط " بالدكتور محمد عبد الخالق مدير مديرية الصحة و الدكتور محمد اللبان مدير مستشفى دمياط العام وفريق المستشفى.

وأكد " محافظ دمياط " أن هذا الاعتماد يعكس الجهود المتميزة التى قامت بها المديرية والمستشفى لتطبيق أعلى معايير السلامة والجودة ومكافحة العدوى .

وأشاد " الدكتور أيمن الشهابى " بهذا الإنجاز الذى يُعد إضافة جديدة للقطاع الصحى ،و يعكس كذلك ما تشهده مستشفيات المحافظة من تطور مستمر ،ووجه " المحافظ " الشكر إلى مديرية الصحة ووفريق العمل بمستشفى دمياط العام على ما يقدمونه من جهود مخلصة ساهمت فى تحقيق هذا التميز ، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم الدعم المستمر إلى القطاع الصحى بما يساهم فى تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمرضى