أمطار غزيرة وبرودة شديدة تضرب دمياط

شهدت محافظة دمياط على مدار اليوم وأمس، موجة من الطقس السيئ، متمثل في بروده شديدة في الطقس وتساقط غزير لامطار .

من جانبه أكد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، أنه أصدر تعليماته إلى جميع رؤساء الوحدات المحلية ومجالس المدن باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في حالة هطول الأمطار والتعامل الفوري مع أى طاريء

والتواجد بشكل دائم في الشارع .

ومن جانبها أكدت جمعية الصيادين بعزبه البر ج أنه تم منع المراكب الصغيره من الخرو لرحلات الصيد بعزبه البرج نتيجه لارتفاع الامواج وخوفا على أرواح الصيادين من التعرض لحالات الغرق نتيجة لتقلبات الجويه وارتفاع الامواج.

وفي نفس السياق، أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، ان الميناء يعمل بصورة طبيعيه ولم يتأثر بحاله الطقس واستقبل على مدار اليوم 28 سفينه حاويات وبضائع عامة.