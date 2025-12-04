ثروت الخرباوي : قرارات ترامب ضد جماعة الإخوان الإرهابية استجابة للشعب المصري

قال الكاتب والمفكر ثروت الخرباوي، الخبير في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قرارات الرئيس الأمريكي ترامب ضد جماعة الإخوان الإرهابية استجابة للشعب المصري، مشيرا إلى أن جماعة الاخوان الإرهابية تدير المدارس الإسلامية داخل أمريكا لبث أفكارها.

وأكد الخرباوي، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أن قرار ترامب بحظر جماعة الاخوان الإرهابية سيكون له تأثير سلبي على حماس، مؤكدا ان القرار بحظر الإخوان نص على إنها تدعم الإرهاب لذلك صمم على تضييق الحصار عليها.

وتابع أن مدير المخابرات البريطانية هو المرشد الفعلي لجماعة الإخوان الإرهابية



