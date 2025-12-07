قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رفع الطوارئ بالبحر الأحمر استعدادًا لذروة الاضطرابات الجوية
الحوثيون يشرعون بمحاكمة 13 مختطفًا بتهم التجسس على الولايات المتحدة وإسرائيل
افحصوها قبل الشراء.. تحذيرات من عيوب خطيرة في السيارات المستعملة
عمرو سلامة يُحذّر: غياب الزمالك سيقتل متعة الدوري المصري.. لهذه الأسباب
الأرصاد: طقس اليوم معتدل نهارًا وبارد ليلًا مع فرص لأمطار متفرقة ورياح
وزير الخارجية يؤكد من الدوحة أهمية وقف إطلاق النار في السودان ودعم الاستقرار الإقليمي
مصادر إسرائيلية: ترامب يوصي نتنياهو بالتحول للدبلوماسية
غدًا.. محاكمة المتهم بالاعتداء على طلاب مدرسة الإسكندرية للغات
إصابة 6 أشخاص في حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة ملاكي ببلقاس بالدقهلية
نفسي أجيب آيفون.. تفاصيل صادمة خلال محاكمة عامل بالسرقة في السلام
أونروا: تشخيص 508 أطفال في غزة بسوء تغذية حاد
رئيس الوزراء يبحث مع وزيري الإنتاج الحربي والبترول مستجدات العمل وخطط التطوير
أخبار البلد

"مش شغال".. مطالب بإصلاح رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

ياسمين بدوي

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس.

حيث قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: إن الطلاب وأولياء الأمور  أكدوا عدم تمكنهم من الدخول رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم  لإتمام عملية التسجيل.

طالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: وزارة التربية والتعليم بسرعة فتح و تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لإزالة حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأسرهم  هذه الأيام.

كما دعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر  الوزارة إلى إعداد فيديو توضيحي مبسط لشرح خطوات التسجيل على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، مع تقديم حلول للمشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال إدخال البيانات، وذلك لضمان سهولة التسجيل، وتفادي لجوء البعض إلى "السيبرات" التي قد تستغل الموقف ماديًا.

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login 

خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026 

  • يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
  • يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
  • يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
  • تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
  • تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
  • ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
  • ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
  • ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”
ائتلاف أولياء أمور مصر أولياء أمور مصر استمارة الشهادة الإعدادية 2026 رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 موقع وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم

