"مش شغال".. مطالب بإصلاح رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس.

حيث قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: إن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا عدم تمكنهم من الدخول رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لإتمام عملية التسجيل.

طالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: وزارة التربية والتعليم بسرعة فتح و تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لإزالة حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأسرهم هذه الأيام.

كما دعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر الوزارة إلى إعداد فيديو توضيحي مبسط لشرح خطوات التسجيل على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، مع تقديم حلول للمشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال إدخال البيانات، وذلك لضمان سهولة التسجيل، وتفادي لجوء البعض إلى "السيبرات" التي قد تستغل الموقف ماديًا.

رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026

ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login

خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026