"مش شغال".. مطالب بإصلاح رابط استمارة الشهادة الإعدادية على موقع وزارة التربية والتعليم

أكدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، أنها تلقت العديد من الشكاوى من الطلاب وأولياء الأمور بشأن تعطل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم الذي أعلنت عنه المدارس.
حيث قالت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: إن الطلاب وأولياء الأمور أكدوا عدم تمكنهم من الدخول رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لإتمام عملية التسجيل.
طالبت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر: وزارة التربية والتعليم بسرعة فتح و تشغيل رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم لإزالة حالة القلق والتوتر التي يعيشها الطلاب وأسرهم هذه الأيام.
كما دعت مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر الوزارة إلى إعداد فيديو توضيحي مبسط لشرح خطوات التسجيل على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم، مع تقديم حلول للمشكلات التقنية التي قد تواجه الطلاب خلال إدخال البيانات، وذلك لضمان سهولة التسجيل، وتفادي لجوء البعض إلى "السيبرات" التي قد تستغل الموقف ماديًا.
رابط استمارة الصف الثالث الإعدادي 2026
ويمكن لمن يهمه الأمر الآن ، الدخول على رابط استمارة الشهادة الإعدادية 2026 على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط على https://moe-register.emis.gov.eg/login
خطوات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية 2026
- يسجل الطالب استمارة التقدم على موقع وزارة التربية والتعليم لجميع البيانات بكل دقة ووضوح تحت اشراف لجنة من مدرسي المدرسة تكلف بذلك على أن تكون البيانات من واقع شهادة الميلاد الكمبيوتر على أن يكون الاسم رباعيا وعلى اللجنة التوقيع بالقلم الأحمر والختم بجوار كل تصحيح ويوقع الطالب.
- يتم طباعة الاستمارة الالكترونية للطالب وتشوف 12 د الالكترونية ويتم مراجعتها واعتمادها بواسطة المدرسة.
- يجب أن يرفق مع استمارة الطالب أصل شهادة الميلاد الكمبيوتر.
- تشكل لجنة من عضوين لمراجعة الاستمارات مراجعة نهائية ومطابقة البيانات على شهادة الميلاد كمبيوتر الرقم القومي ثم يوقعان على كل استمارة بما يفيد المراجعة ثم تعتمد الاستمارات من مدير المدرسة وهو المسئول الأول.
- تختم الاستمارات وصورة الطالب بختم المدرسة "الشعار" بحيث يكون نصفه على الصورة والنصف الآخر على الاستمارة وذلك بعد توقيع الطالب أسفل صورته بخط واضح "الاسم رباعي" على أن تكون الصور ملصقة جيدا بالموضع المحدد لها .
- ترتب الاستمارات ترتيبا هجائيا وترسل مع كشوف 12 الكترونية من أصل وصورة بعد اعتمادها من المدرسة والإدارة التعليمية ومراجعتها ثم ترسل إالى لجنة القيد بالمديرية مع مراعاة الآتي :-
- ادراج أسماء البنات ثم البنون اذا كانت المدرسة مشتركة في تسلسل واحد كل على حدة.
- ما تقوم المدرسة بعمل كشوف للمتقدمين يحدد فيه : المتقدمين في اللغة الإنجليزية المتقدمين في اللغة الفرنسية “حديث / قديم ”