قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال يفرج عن أربعة أسرى فلسطينيين من قطاع غزة
علامات حضور ملك الموت.. 7 أمور إذا رأيتها فاعلم أن روح المحتضر تفارق جسده
اتصل نصلك في أي مكان.. رقم سيارة الإغاثة المرورية على الطرق
استخراج بطاقة الرقم القومي إلكترونيا 2025.. خطوات ورسوم وشروط التقديم
الحسيني: منتدى الاستثمار المصري الخليجي يدشن مرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي
بنداري: شكاوى انتخابات مجلس النواب بمسقط رأس المترشحين تتعلق بحرص المواطنين على المشاركة
الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء يعلن التصنيف العالمي للأندية: بيراميدز يتفوق على الأهلي
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البيض مع الأفوكادو؟
برلمانية: زيادة أيام الدراسة خطوة ضرورية لتخريج جيل أكثر وعيا وانضباطا
جمال شعبان يكشف الحالة الصحية لـ محمد صبحي بعد شائعة وفاته
«المصرية لحقوق الإنسان»: لابد من ضمانات عملية لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية على أرض الواقع
من كنيسة مارجرجس بخماروية.. البابا تواضروس يتحدث عن "رب الأوقات"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

جومانا مراد: أتمنى تجسيد شخصية شجرة الدر.. وأشارك في رمضان 2026 بعمل جديد

النجمة جومانا مراد
النجمة جومانا مراد
أوركيد سامي

لفتت النجمة جومانا مراد الأنظار بإطلالة مبهرة على السجادة الحمراء خلال فعاليات الدورة الـ46 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث تألقت بفستان فاخر جمع بين الأناقة والرقي والفخامة، بتصميم مميز من اللونين الأحمر والأسود، ليمنحها حضورًا لافتًا وسط نجوم المهرجان وعدسات المصورين.


قالت جومانا مراد تصريحات تلفزيونية علي قناة DMC على هامش الافتتاح، كشفت جومانا مراد عن استعدادها لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، قائلة: "بحضر أكتر من عمل جديد الفترة دي، وهشارك في رمضان 2026 بمسلسل 15 حلقة، من تأليف مريم نعوم، وإخراج سعد هنداوي".

وأضافت جومانا مراد أنها تحلم بتجسيد شخصية شجرة الدر في عمل فني ضخم، موضحة أن ما يجذبها للمشاركة في أي عمل هو جودة النص وقدرته على تحريك مشاعرها من الداخل، مؤكدة أنه لا بد أن يكون الورق جديدًا ويحرك شيئًا بداخلها ويستفزها فنياً.

كما أعلنت جومانا مراد عن استعدادها لخوض تجربة مسرحية جديدة ضمن موسم الرياض، مؤكدة أن المسرح يمثل لها تحديًا خاصًا، مضيفة بابتسامة: "عندي مسرحية في موسم الرياض، وأنا بخاف من الحسد، لأن الطاقة السلبية ممكن تأثر على النجاح".

وتحدّثت جومانا مراد عن عشقها للغة العربية الفصحى، مشيرة إلى أنها تحب التحدث بها بطريقة قريبة من الجمهور،مضيفة: "بحب الحديث باللغة العربية الفصحى، فهي جميلة جدًا لو اتقدمت بشكل بسيط وسلس".

واختتمت جومانا مراد حديثها بالتعبير عن حبها الكبير للسينما منذ الصغر، قائلة: "بحب السينما من وأنا طفلة.. كنت بروح السينما دايمًا، وهي بالنسبة لي عشق كبير مش مجرد مهنة".

اخبار الفن نجوم الفن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي جومانا مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هيعدي الـ185 يوما | وزير التعليم يعلن زيادة عدد أيام العام الدراسي القادم

هيدي كرم

ادعولي .. أول رد فعل من هيدي كرم بعد إعلان مي عز الدين عقد قرانها

فيديو فتاة جسر السويس

فيديو فتاة جسر السويس.. التحريات تكشف مفاجأة عن هوية المتهم

فتاة جسر السويس

القبض على المتهم بالتعدي على فتاة في مدخل عقار بالقاهرة

هزة أرضية

سكان مصر يشعرون بهزة أرضية جديدة.. وتوضيح عاجل من معهد البحوث الفلكية

هيدي كرم

بعد زواجه من مي عز الدين.. تصرف حاسم من هيدي كرم ضد أحمد تيمور

حالة الطقس

تجنبوا العواصف وابقوا في المنازل.. الأرصاد تحذر: أمطار رعدية تضرب عددا من المحافظات

الواقعة

إجراء عاجل تجاه مرشح بمجلس النواب أطلق النار بعد فوزه في الانتخابات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

نيجيريا

أول تعليق من قائد منتخب نيجيريا بشأن أزمة المكافآت قبل ملحق المونديال

كأس العالم

موعد قرعة كأس العالم 2026 قبل انطلاق ملحق التصفيات

منتخب مصر

منتخب مصر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة أوزبكستان ودياً.. شاهد

بالصور

اقتربت من ربع مليون.. إطلالة نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا

نسرين طافش
نسرين طافش
نسرين طافش

مي حلمي تثير الجدل بإطلالتها من إيطاليا

مى حلمى
مى حلمى
مى حلمى

تفاصيل حفل افتتاح الدورة الـ 46 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي

حسين فهمي
حسين فهمي
حسين فهمي

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسا

يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام
يسرا ببدلة كلاسيك في احتفالية تسلمها وسام جوقة الشرف من جمهورية فرنسام

فيديو

زواج مي عز الدين

خبير تغذية.. من هو أحمد تيمور زوج مي عز الدين ؟

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني

عصير الجزر ينهي حياة طبيب بريطاني ويحول جلده للون الأصفر

بيان نفي

مصدر أمني ينفي مزاعم إخـ وانية باستهداف مواطنين في أسوان

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

امرأة كادت تفقد حياتها بسبب "تثاؤب"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد