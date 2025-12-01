أروي جودة تخطف أنظار جمهورها بصورة جديدة من حفل زفافها

شاركت الفنانة المصرية أروى جودة جمهورها صورة جديدة من حفل زفافها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وانهالت عليها التعليقات الجمهور.. وجاءت كالتالي: “أجمل عروسة في الوسط الفني، الحب لا يعرف السن، طول عمرها جريئة في اختياراتها، ربنا يسعدك، زي القمر”.

كانت الفنانة المصرية أروى جودة احتفلت بزفافها في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط أجواء مبهجة وحضور واسع لنجوم الفن والإعلام وأفراد أسرتها وأصدقائها المقربين.

أجواء حفل زفاف أروى جودة

شهد الحفل حضور عدد كبير من المشاهير الذين حرصوا على مشاركة أروى فرحتها، حيث جاءت الإطلالة الأولى للعروس بفستان أبيض أنيق تميز بالبساطة والرقي، بينما ظهر زوجها ببدلة كلاسيكية أنيقة.

وتفاعل الحضور مع الزفة ودخول العروسين، ليعمّ المكان أجواء من الفرح والتصفيق، فيما التقط الضيوف الصور التذكارية التي وثّقت لحظات الاحتفال.

حضور فني لافت

حرص عدد من نجوم الوسط الفني على حضور الحفل لتهنئة أروى، من بينهم مجموعة من الفنانين الذين تجمعهم بها صداقات قوية، وقدّموا لها كلمات التهنئة متمنّين لها حياة سعيدة مستقرة.

وعبّرت أروى جودة عن سعادتها الكبيرة بهذه المناسبة، مؤكدة أنها تعيش أسعد لحظات حياتها، وموجهة الشكر لكل من شاركها الاحتفال أو قدّم لها التهاني.

واختُتمت السهرة بأغنيات راقصة شارك فيها العروسان وضيوفهما، وسط أجواء احتفالية امتدت حتى الساعات الأولى من الصباح.