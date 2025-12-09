قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل صيغ الاستغفار لتحقيق الأماني وجلب الخيرات.. كلمات تفتح لك أبواب الفرج
خطوبة عمر مرموش حديث الجمهور…من هي جيلان الجباس؟
دون إصابات.. السكة الحديد تعيد 3 عربات إلى مسارها بعد خروجها عن القضبان
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 9-12-2025
4 عبادات تعادل قيام الليل في الأجر.. لا تفوت ثوابها
محمد صلاح أسطورة وجماهير ليفربول وراه.. مدرب في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يكشف التفاصيل
الأسبوع القادم قرار مهم.. وزير الشباب والرياضة يطمئن جماهير الزمالك
دبلوماسي أمريكي سابق: استمرار حزب الله في إعادة التسلّح يمنع أي فرصة لوقف الهجمات الإسرائيلية
إجراءات قانونية مُحكمة.. آخر استعدادات الزمالك لانعقاد الجمعية العمومية
حققت حلمي.. عمر مرموش يحتفل بخطوبته على ضفاف النيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى حسين يكشف كواليس أزمته مع التجنيس وسبب عودته لمصر

مصطفى حسين
مصطفى حسين
رباب الهواري

تحدث المصارع المصري مصطفى حسين، لاعب منتخب المصارعة، عن تفاصيل أزمته الأخيرة المتعلقة بالتجنيس، والضغوط النفسية التي مر بها قبل أن يعود إلى القاهرة ويتم حل مشكلاته بدعم مباشر من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

فترة صعبة دفعت إلى قرار السفر

قال مصطفى حسين في تصريحات تليفزيونية إنه مرّ بفترة قاسية على المستوى النفسي والذهني، جعلته يشعر بأنه ليس في أفضل حالاته، وهو ما دفعه لاتخاذ قرار السفر السريع من أجل التجنيس دون التفكير الكافي في عواقب هذا القرار.

وأوضح أنه كان يعيش حالة من الضغط والعزلة، خاصة بعد سفره المفاجئ وغيابه عن محيطه الطبيعي في مصر.

تدخل الشركات الراعية ومسؤولي الرياضة

أضاف لاعب المنتخب أنه رغم سفره، فإن الشركات الراعية في مصر لم تتخل عنه، حيث تواصلت معه سريعًا لمحاولة احتواء الأزمة. وأشار إلى أن بعض المسؤولين الرياضيين توجهوا إليه في الرياض، واستمعوا إليه بتفصيل، وقاموا بنقل الصورة كاملة إلى وزير الرياضة، الذي بدوره تواصل معه مباشرة وتم البدء في حل جميع الأزمات العالقة.

قرار العودة بعد التفكير: “لن أكون سعيدا خارج مصر

وأكد مصطفى حسين أنه بعد سفره وإطلاقه فكرة تمثيل دولة أخرى، بدأ يراجع نفسه، ليجد أن الأمر لا يجلب له السعادة، وأن حلمه منذ الطفولة هو أن يصبح بطلاً أولمبياً باسم مصر.

وأضاف أنه جلس مع مسؤولي اتحاد المصارعة وشرح لهم كل ما كان يمر به، ثم تحدث مع وزير الرياضة، ليكتشف أنه كان يجب أن يلجأ إليهم منذ البداية.

استقبال الوزير ودعم جديد للاستعداد للبطولات

واختتم لاعب المنتخب تصريحاته مؤكدًا أن وزير الرياضة استقبله بنفسه في المطار فور وصوله إلى القاهرة، وتحدث معه حديث الأب لابنه، وهو ما جعله يدرك حجم خطئه.

كما أوضح أن وجود رعايات جديدة سيمثل دفعة قوية في مشواره نحو بطولات العالم.


 

وزير الشباب والرياضة مصطفي حسين اخبار الرياضة منتخب المصارعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

محافظات تعطل الدراسة وأخرى تقر استمرارها وسط تقلبات الطقس

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار

حقيقة تعليق الدراسة في المدارس غدا بسبب الأمطار.. التفاصيل الكاملة

صورة تعبيرية

لا يوجد تعطيل.. استمرار الدراسة غدا بمحافظة القاهرة

صورة أرشيفية

هل تقرر تعليق الدراسة في المدارس غداً بسبب الأمطار؟.. التعليم: القرار للمحافظين

طقس - ارشيفية

الأرصاد تطلق صافرة الإنذار| إحذروا حبات البرد وضربات البرق غداً

الطقس الآن

الطقس الآن .. هذه المحافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة وضربات البرق والرعد

حالة الطقس

من مطروح للصعيد.. 7 محافظات تحت تأثير الأمطار الغزيرة يصاحبها البرق والرعد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار غزيرة ورعدية في هذه المناطق

ترشيحاتنا

الونش

محمد صلاح: لابد من مشاركة الونش والعراقي أمام الأردن

الزمالك

الطباخ وهشام فؤاد الأقرب لقيادة دفاع الزمالك أمام كهرباء الإسماعيلية

مصطفى حسين

مصطفى حسين يكشف كواليس أزمته مع التجنيس وسبب عودته لمصر

بالصور

بالسعر والمواصفات.. ‏5 سيارات سيدان زيرو تحت المليون جنيه

‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان
‏5 سيارات سيدان

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية
لماذا تنهار العلاقات بعد السنة الأولى؟ العلم يكشف الأسرار المخفية

مرسيدس تكشف الجيل الجديد من GLB 2026 بتطورات كبيرة في التصميم والتقنيات

مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026
مرسيدس GLB 2026

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغير الحياة

أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة
أسرار الراحة النفسية للأمهات… خطوات صغيرة تغيّر الحياة

فيديو

برنامج “مزيكا صالونات"

تعاون مفاجئ بين ترك ورشدي وإيفو في الحلقة الخامسة من الموسم السادس لمزيكا صالونات

السر وراء السلحفاة والحظ

هل تربية السلاحف تجلب الحظ والرزق فعلًا أم أنها مجرد خرافة؟

مي عمر

مي عمر تكشف أسرارها.. هجوم السوشيال ميديا.. وعودة محمد سامي للإخراج

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حكاية القرن الإفريقي بين الجفاف والهجرة والنزاعات

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الأول

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: العقل العربي بين سطوة الخوارزميات وتآكل الوعي النقدي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تنمية الذات .. رحلة مستمرة نحو التميز

المزيد