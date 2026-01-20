سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي انوا سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏‏.

تتميز السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏ بمواصفات ميكانيكية عملية، حيث تعتمد عالميا وبشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر يولد قوة 125 حصانا، مع توفر خيارات أخرى في بعض الأسواق بسعة 1.3 أو 1.6 لتر، وتتصل هذه المحركات بنظام دفع أمامي عبر ناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، مما يوفر توازن مثالي بين الأداء الموثوق والاستهلاك الاقتصادي للوقود.

ومن حيث التصميم والأبعاد، تأتي السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏، بهيكل سيدان مدمج بطول يصل إلى 4.42 مترا، وتتميز بوزن خفيف نسبي يبلغ حوالي 1100 كجم، مما يمنحها مرونة عالية في المناورة داخل المدن، كما تعتمد في ثباتها على نظام تعليق مستقل من نوع "ماكفرسون" للأمام والخلف، مع مكابح قرصية أمامية مهواة لضمان كفاءة التوقف.

أما بالنسبة للميزات الداخلية والراحة، فتتوفر السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏، بمقصورة تتسع لخمسة ركاب بتجهيزات تختلف حسب الفئة، حيث تشمل الفئات العليا مرايا ونوافذ كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين، بالإضافة إلى مكيف هواء يتميز بقوة تبريد مشهودة، مع توفر وسائل أمان أساسية مثل الوسائد الهوائية الأمامية التي جعلتها واحدة من أكثر السيارات أمانا واعتمادية في فئتها خلال تلك الفترة.

أما عن أسعار السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏ المستعملة، داخل السوق المحلي، فتتوفر بمتوسط 400 ألف جنيه، ومن الممكن أن تختلف الأسعار حسب الحالة الفنية للسيارة المباعة.