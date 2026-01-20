قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الإمارات تنفي علاقتها بمتفجرات عثر عليها في مطار الريان بمدينة المكلا اليمنية
ابنة أحمد راتب: حزنت لعدم تكريم والدي ووجدت بعدها استجابة سريعة لتكريمه
انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب
صحة بني سويف: إنقاذ طفلة ابتلعت مشبك شعر بمستشفى الواسطى المركزي دون تدخل جراحي
سعر الذهب اليوم الثلاثاء 20 يناير 2026 في مصر يقفز بقوة
سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة
قفزة في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 20-1-2026
يلَّا نعمل عُمرة في المدينة.. رد فعل مثير من محمد سعد على طلب حسن عسيري
دعمنا كثيرا.. منتجو مسلسل حق ضايع: شرفنا بالتعاون مع قطاع الإنتاج
إحنا آسفين يا قدوتنا.. كزبرة يوجه الدعم لمحمد صلاح بعد الهجوم عليه
فادية عبد الغني: شوفت هنيدي في بداياته وتنبأت بنجوميته الكوميدية
بعد خسارة أمم إفريقيا.. إصابة نجم المغرب بتمزق في الرباط الصليبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
كريم عاطف

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏انتشارًا، ويضم السوق الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏والمتوسطة وأيضًا الفارهة.‏

وأصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي انوا سيدفعونه حال شراء سيارة جديدة.‏

وانتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة، وعرضت عددا ‏من ‏السيارات لفتت أنظار الجميع؛ بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏‏.

تتميز السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏ بمواصفات ميكانيكية عملية، حيث تعتمد عالميا وبشكل أساسي على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1.8 لتر يولد قوة 125 حصانا، مع توفر خيارات أخرى في بعض الأسواق بسعة 1.3 أو 1.6 لتر، وتتصل هذه المحركات بنظام دفع أمامي عبر ناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 4 سرعات، مما يوفر توازن مثالي بين الأداء الموثوق والاستهلاك الاقتصادي للوقود.

ومن حيث التصميم والأبعاد، تأتي السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏، بهيكل سيدان مدمج بطول يصل إلى 4.42 مترا، وتتميز بوزن خفيف نسبي يبلغ حوالي 1100 كجم، مما يمنحها مرونة عالية في المناورة داخل المدن، كما تعتمد في ثباتها على نظام تعليق مستقل من نوع "ماكفرسون" للأمام والخلف، مع مكابح قرصية أمامية مهواة لضمان كفاءة التوقف.

أما بالنسبة للميزات الداخلية والراحة، فتتوفر السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏، بمقصورة تتسع لخمسة ركاب بتجهيزات تختلف حسب الفئة، حيث تشمل الفئات العليا مرايا ونوافذ كهربائية، ومقاعد خلفية قابلة للطي لزيادة مساحة التخزين، بالإضافة إلى مكيف هواء يتميز بقوة تبريد مشهودة، مع توفر وسائل أمان أساسية مثل الوسائد الهوائية الأمامية التي جعلتها واحدة من أكثر السيارات أمانا واعتمادية في فئتها خلال تلك الفترة.

أما عن أسعار السيارة تويوتا كورولا ‏موديل 2002‏ المستعملة، داخل السوق المحلي، فتتوفر بمتوسط 400 ألف جنيه، ومن الممكن أن تختلف الأسعار حسب الحالة الفنية للسيارة المباعة.

السيارات المستعملة تويوتا كورولا موديل 2002 تويوتا كورولا تويوتا كورولا كورولا ‏موديل 2002‏‏

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي

رابط نتيجة سنوات النقل على بوابة التعليم الأساسي .. بالرقم القومي

الحكومة

خلال 72 ساعة.. الحكومة تعلن خبرًا سارًا لـ4.5 مليون موظف

الذهب

700 جنيه زيادة مفاجئة.. قفزة جنونية في سعر الجنيه الذهب وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 في المدارس ..ظهرت الآن

الام

دعت عليه أمام الكعبة| أم لـ نجلها: أخذت عزاك.. ورد صادم من الابن على الهواء

إنستاباي

إنستاباي يعلن مفاجأة سارة في 2026.. ما القصة؟

مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بقرار حكومي

3 أيام إجازة متصلة.. مفاجأة بشأن عطلة 25 يناير بعد قرار رئيس الوزراء

محمد أبو تريكة

هاخد فلوسي من عين الأهلي .. أحمد موسى يكشف سر هروب أبو تريكة للخارج

ترشيحاتنا

نيرمين الفقي

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

مياة الشرب بالشرقية

مياه الشرب بالشرقية تنفذ حملات للتوعية المائية بقرى مركز الزقازيق

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

9 عادات طهي خاطئة يجب التخلي عنها.. أخطاء صغيرة قد تفسد وجباتك

بالصور

سعر تويوتا كورولا 2002 المستعملة

تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002
تويوتا كورولا 2002

نيرمين الفقي السر الغامض في حياة اولاد الراعي

نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي

تفسير حلم المرحاض في المنام: فقدان السيطرة والشعور بانعدام الخصوصية

تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام
تفسير حلم المرحاض في المنام

شراء سيارة مستعملة .. 10 أشياء ضروري فحصها قبل إتمام الصفقة

بيع سيارة
بيع سيارة
بيع سيارة

فيديو

ساديو ماني و كلود لوروا

انسحاب وفوضى ثم تتويج.. القصة الكاملة لنهائي السنغال والمغرب

تسريب الغاز

بعد وفــ.ـاة 5 أشقاء.. أجهزة وحيل لحماية منزلك وأولادك من تسرب الغاز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد