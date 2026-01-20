أخبار رالي داكار 2026.. العطية يحسم اللقب للمرة السادسة

واصل القطري ناصر العطية ترسيخ اسمه كأحد أبرز أساطير رالي داكار، بعدما تُوّج بلقب فئة السيارات للمرة السادسة في مسيرته، والثالثة على الأراضي السعودية.

أنهى العطية سائق فريق Dacia Sandriders الرالي بزمن إجمالي بلغ 48 ساعة و56 دقيقة و53 ثانية، مستفيدًا من ثبات الأداء وقلة الأخطاء عبر المراحل الحاسمة.

وجاء الإسباني ناني روما، سائق فريق Ford Racing، في المركز الثاني بفارق 9 دقائق و42 ثانية، بينما حل زميله السويدي ماتياس إكستروم ثالثًا متأخرًا بـ14 دقيقة و33 ثانية عن المتصدر.

رالي طويل بتحديات غير مسبوقة

امتدت منافسات داكار السعودية 2026 على مدار 14 يومًا، تضمنت مرحلة تمهيدية و13 مرحلة رئيسية، بإجمالي مسافة بلغت 8065 كيلومترًا، منها 4831 كيلومترًا خاضعة للتوقيت الرسمي.

وشهدت النسخة الحالية مشاركة واسعة تجاوزت 787 متسابقًا على متن 431 مركبة، تنافسوا ضمن 7 فئات مختلفة، شملت السيارات والدراجات النارية والشاحنات، إضافة إلى فئات تشالنجر وإس إس في وداكار كلاسيك والمهمة 1000، ما منح الرالي تنوعًا فنيًا ورياضيًا لافتًا.

تفوق بروك هيغير في فئة إس إس في

في فئة المركبات الصحراوية الخفيفة، نجح الأمريكي بروك هيغير، سائق فريق RZR Factory Racing، في حسم اللقب بعد أداء متزن على مدار الرالي، مسجلًا زمنًا إجماليًا قدره 55 ساعة و11 دقيقة و56 ثانية.

وتقدم هيغير على مواطنه كايل تشاني من فريق Can-Am Factory بفارق ساعة ودقيقة و39 ثانية، فيما جاء الفرنسي كزافيي دي سولتريه ثالثًا بفارق ساعة و25 دقيقة و25 ثانية عن المتصدر.

تشالنجر تشهد حضورًا سعوديًا

شهدت فئة تشالنجر، تتويج الإسباني باو نافارو، سائق فريق أكاديمية أوديسي، بعد إنهائه الرالي بزمن إجمالي بلغ 54 ساعة و46 دقيقة و21 ثانية.

وقدم السائق السعودي ياسر بن سعيدان أداءً قويًا قاده إلى المركز الثاني بفارق 23 دقيقة و22 ثانية، وحل الأرجنتيني نيكولاس كافيجلياسو ثالثًا بفارق 35 دقيقة و52 ثانية عن الصدارة.

حسم تاريخي في فئة الدراجات النارية

شهدت فئة الدراجات النارية واحدة من أكثر النهايات إثارة في تاريخ رالي داكار، بعدما توّج الأرجنتيني لوتشيانو بينافيديس من فريق Red Bull KTM Factory Racing باللقب بزمن إجمالي بلغ 49 ساعة و41 ثانية.

وتمكن بينافيديس من التفوق على الأمريكي ريكي برابيك، دراج فريق Energy Honda، بفارق ثانيتين فقط، وهو أصغر فارق زمني يُحسم به لقب في تاريخ الرالي، وجاء الإسباني توشا شارينا ثالثًا بفارق 25 دقيقة و12 ثانية.