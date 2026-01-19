بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

كشفت نيسان عن سنترا 2026 في السوق الأمريكي، حيث تعزز من حضور السيارة في فئة السيدان المدمجة التي تشهد منافسة متزايدة، الطرح الجديد لا يمثل انتقالًا إلى جيل مختلف كليًا، بل يأتي كتطوير على مستوى التصميم والتجهيزات والتقنيات، مع الحفاظ على الهوية العامة التي جعلت سنترا واحدة من أكثر طرازات نيسان انتشارًا على المستوى العالمي.

تصميم نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

حصلت نيسان سنترا 2026 على تعديلات واضحة في التصميم الخارجي، ركزت بشكل أساسي على الواجهة الأمامية التي أصبحت أكثر حدة، مع الشبك الأمامي الأسود اللامع الذي يمنح السيارة مظهرًا أكثر حداثة، بينما جاءت المصابيح الأمامية بتقنية LED كميزة قياسية في جميع الفئات، ما يعزز الرؤية الليلية ويضيف لمسة عصرية.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

كما حافظت السيارة على مفهوم السيدان بأربعة أبواب مع غطاء باب خلفي يوفر سهولة الوصول إلى مساحة التخزين، وتأتي نيسان بخيارات متعددة للجنوط لتناسب اختلاف الفئات، حيث تبدأ بجنوط فولاذية قياس 16 إنش، وتصل إلى جنوط أكبر قياس 18 بوصة في الفئات الأعلى.

محرك نيسان سنترا 2026

تعتمد سنترا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر في جميع الفئات، وهو محرك يركز على الاعتمادية والكفاءة، يولد هذا المحرك قوة قدرها 149 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 198 نيوتن متر، مع منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

تجهيزات نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

ركزت نيسان على تعزيز تجربة الاستخدام من خلال تحديثات تقنية واضحة، الشاشة الوسطية بقياس 12.3 إنش أصبحت عنصرًا أساسيًا، مع دعم الاتصال اللاسلكي لأنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

كما تم تزويد السيارة بعدة منافذ USB-C لتلبية احتياجات الشحن، إلى جانب نظام تشغيل ذكي عبر زر التشغيل، شاشة العدادات الرقمية قياس 7 إنش توفر معلومات القيادة بشكل واضح، بينما جاءت عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

وتضم سنترا 2026 حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل حساسات ركن وكاميرات للمراقبة، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه عند مغادرة المسار مع دعم التصحيح.

كما تم تزويد السيارة بأنظمة متقدمة مثل التعرف على إشارات المرور، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وتبرز تقنيات السلامة النشطة من خلال التحذير من التصادم الأمامي والفرملة التلقائية مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

وتقدم سنترا 2026 نظام ProPILOT Assist، الذي يجمع بين مثبت السرعة التكيفي ونظام الحفاظ على المسار، ما يخفف من عبء القيادة في الرحلات الطويلة ويعزز مستوى الأمان، كما توفر السيارة نظام رؤية محيطية، ليمنح السائق صورة أشمل لمحيط السيارة.