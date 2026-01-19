قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الداخلية السورية تفتح تحقيقا عاجلا بشأن تقارير عن “مجازر” في الحسكة
الرئيس السوري يؤجل زيارته إلى ألمانيا لأسباب تتعلق بالوضع الداخلي
قيدوا شخصا وتعدوا عليه بالضرب داخل منزل بقنا.. المتهون يواجهون هذه العقوبة
بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
سعر الدولار في مصر مستهل تعاملات الإثنين
هل يجب استئذان زوجي فى قضاء ما أفطرته من رمضان؟.. الإفتاء تجيب
كندا تدرس إرسال قوات إلى جرينلاند ضمن تدريبات الناتو بقيادة الدنمارك
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 19 - 1 - 2026 والقنوات الناقلة
دعاء استقبال شهر شعبان.. كلمات مستحبة للرزق الواسع
وفقا لآخر تحديث.. أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل اليوم
الأرصاد تكشف 7 نصائح لقيادة آمنة في الضباب
موسكو تحذر: خطط بريطانيا لاعتراض السفن الروسية تصعيد خطير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بالصور.. أبرز ما تقدمه نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد
صبري طلبه

كشفت نيسان عن سنترا 2026 في السوق الأمريكي، حيث تعزز من حضور السيارة في فئة السيدان المدمجة التي تشهد منافسة متزايدة، الطرح الجديد لا يمثل انتقالًا إلى جيل مختلف كليًا، بل يأتي كتطوير على مستوى التصميم والتجهيزات والتقنيات، مع الحفاظ على الهوية العامة التي جعلت سنترا واحدة من أكثر طرازات نيسان انتشارًا على المستوى العالمي.

تصميم نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

حصلت نيسان سنترا 2026 على تعديلات واضحة في التصميم الخارجي، ركزت بشكل أساسي على الواجهة الأمامية التي أصبحت أكثر حدة، مع الشبك الأمامي الأسود اللامع الذي يمنح السيارة مظهرًا أكثر حداثة، بينما جاءت المصابيح الأمامية بتقنية LED كميزة قياسية في جميع الفئات، ما يعزز الرؤية الليلية ويضيف لمسة عصرية.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

كما حافظت السيارة على مفهوم السيدان بأربعة أبواب مع غطاء باب خلفي يوفر سهولة الوصول إلى مساحة التخزين، وتأتي نيسان بخيارات متعددة للجنوط لتناسب اختلاف الفئات، حيث تبدأ بجنوط فولاذية قياس 16 إنش، وتصل إلى جنوط أكبر قياس 18 بوصة في الفئات الأعلى.

محرك نيسان سنترا 2026 

تعتمد سنترا 2026 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 2.0 لتر في جميع الفئات، وهو محرك يركز على الاعتمادية والكفاءة، يولد هذا المحرك قوة قدرها 149 حصانًا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 198 نيوتن متر، مع منظومة الدفع الأمامي للعجلات، بينما يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي متغير CVT.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

تجهيزات نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

ركزت نيسان على تعزيز تجربة الاستخدام من خلال تحديثات تقنية واضحة، الشاشة الوسطية بقياس 12.3 إنش أصبحت عنصرًا أساسيًا، مع دعم الاتصال اللاسلكي لأنظمة أندرويد أوتو وآبل كاربلاي.

كما تم تزويد السيارة بعدة منافذ USB-C لتلبية احتياجات الشحن، إلى جانب نظام تشغيل ذكي عبر زر التشغيل، شاشة العدادات الرقمية قياس 7 إنش توفر معلومات القيادة بشكل واضح، بينما جاءت عجلة القيادة متعددة الوظائف لتسهيل التحكم.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

وتضم سنترا 2026 حزمة واسعة من أنظمة السلامة، تشمل حساسات ركن وكاميرات للمراقبة، إضافة إلى نظام مراقبة النقطة العمياء والتنبيه عند مغادرة المسار مع دعم التصحيح. 

كما تم تزويد السيارة بأنظمة متقدمة مثل التعرف على إشارات المرور، والتنبيه من حركة المرور الخلفية، ونظام تثبيت السرعة الذكي، وتبرز تقنيات السلامة النشطة من خلال التحذير من التصادم الأمامي والفرملة التلقائية مع اكتشاف المشاة وراكبي الدراجات.

نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد

وتقدم سنترا 2026 نظام ProPILOT Assist، الذي يجمع بين مثبت السرعة التكيفي ونظام الحفاظ على المسار، ما يخفف من عبء القيادة في الرحلات الطويلة ويعزز مستوى الأمان، كما توفر السيارة نظام رؤية محيطية، ليمنح السائق صورة أشمل لمحيط السيارة.

سنترا نيسان نيسان سنترا 2026 نيسان سنترا 2026 الجيل الجديد سيارة نيسان سنترا 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائي أمم إفريقيا 2025

ببلاش.. القنوات المفتوحة لنقل نهائي أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال

إنستاباي

إنستاباي يطلق خدمة جديدة لملايين العملاء في 2026.. كيف تستخدمها؟

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 .. تفاصيل وصور

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات خاطئة.. سقوط أسطورة ليلى عبداللطيف بعد فوز السنغال

هل غدا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس

هل غدًا الإثنين إجازة رسمية بمناسبة عيد الغطاس| قرار حكومي يحدد المستحقين

الاهلي

لاعب الزمالك السابق يوقع للأهلي خلال ساعات

الأرصاد

ظاهرة جوية تبدأ الساعة 3 فجرًا والصغرى تصل 1.. تحذير عاجل من الأرصاد

النادي الأهلي

تراجع تكتيكي ورحيل سلوفيني ومغادرة حارس شاب| ماذا يحدث في الأهلي؟

ترشيحاتنا

وكيل الأزهر

الضويني يهنئ الفائزين في "الأسبوع العربي للبرمجة": إنجاز يعكس تميز طلاب الأزهر

الزواج

الفتوى بالأزهر: الرجل ملزم بإخبار زوجته بزواجه من ثانية

ارتداء الحجاب

كيف أنصح صديقاتي بارتداء الحجاب؟.. أمين الإفتاء يجيب

فيديو

بوستر مسلسل بطل العالم

إطلاق أغنية «مش بتغير» تتر مسلسل بطل العالم بالتزامن مع عرض أولى حلقاته اليوم حصريًا على يانغو بلاي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: قناوي في باب الحديد تشريح لقطة… لقلب يتعثر في الزحام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: البوح

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية (4) حين تتحول الوقائع إلى سلاح ناعم

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: في سوق الحكايات والروايات

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: الباقيات الصالحات!

المزيد