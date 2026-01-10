قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيسان تقدم الأيقونة Z موديل 2027 بتحديثات جديدة.. صور

صبري طلبه

كشفت نيسان عن النسخة الأحدث من أيقونتها الرياضية Z موديل 2027، وذلك خلال مشاركتها في صالون طوكيو للسيارات 2026، في ظهور حظي باهتمام واسع من عشاق العلامة اليابانية.

يأتي هذا الكشف ليؤكد استمرار نيسان في تطوير أحد أكثر طرازاتها شهرة، مع الحفاظ على الهوية الرياضية التي ارتبطت باسم Z لعقود، مع إدخال تحديثات مدروسة تستهدف تحسين التجربة دون المساس بجوهر السيارة.

نيسان Z

محرك سداسي بقوة 400 حصانًا

تواصل نيسان Z 2027 الاعتماد على محرك سداسي الأسطوانات بسعة 3.0 لتر مع شاحنين توربينيين، يولد قوة تصل إلى 400 حصان وعزم دوران يبلغ 475 نيوتن متر في النسخة القياسية، أما نسخة نيسمو، فتقدم أرقامًا أعلى، حيث ترتفع القوة إلى 420 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 520 نيوتن متر.

نيسان Z

ملامح خارجية محدثة تحافظ على هوية Z

شهد التصميم الخارجي مجموعة من التحديثات التي تعزز الطابع العصري للسيارة مع الحفاظ على خطوطها المعروفة، وجاء المصد الأمامي بتصميم جديد يتوسطه شعار  Z، فيما أضافت نيسان لونًا إلى لوحة الطلاء يحمل اسم Unryu Green، بدرجة خضراء معدنية تعكس شخصية رياضية مميزة، كما حصلت السيارة على عجلات قياس 19 إنش، إلى جانب مرايا جانبية باللون الأسود مزودة بإشارات انعطاف مدمجة.

نيسان Z

مقصورة نيسان Z

في الداخل، تعكس المقصورة توجهًا واضحًا نحو السائق، مع مقاعد مكسوة بالجلد البني المثقب، تضيف لمسة فاخرة دون الابتعاد عن الروح الرياضية، ويتوسط لوحة القيادة شاشة مخصصة لعرض الوسائط المتعددة والخرائط، مع دعم التطبيقات الذكية لتسهيل الاتصال، كما زُودت السيارة بعجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالأوامر الصوتية والأنظمة المختلفة، ما يعزز من سهولة الاستخدام أثناء القيادة.

نيسان Z

تحسينات ميكانيكية لقيادة أكثر قوة

لم تقتصر التحديثات على الشكل فقط، بل شملت الجوانب الميكانيكية أيضًا، حيث أجرت نيسان تعديلات على نظام التعليق لتحسين الثبات والتحكم، خاصة عند القيادة الرياضية.

وحصل نظام المكابح على تعزيزات إضافية، مع اعتماد ممتصات صدمات بمكابس أكبر، ما ينعكس على دقة الاستجابة وثبات السيارة عند السرعات العالية، وتأتي هذه التحسينات مدعومة بمنظومة عادم مزدوجة تعزز من الأداء والصوت الرياضي.

نيسان Z

وتحافظ نيسان Z 2027 على مفهومها الشهير كسيارة رياضية ثنائية الأبواب بسقف مائل، وهو تصميم ارتبط باسم Z منذ أجيال، وتدعم هذه الهوية تفاصيل مثل الحساسات الخلفية التي تسهم في تحسين السلامة، إلى جانب تناسق الخطوط الخارجية التي تجمع بين البساطة والجرأة في آن واحد.

