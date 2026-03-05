قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
الحكومة توافق على طلب للتعاقد لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لثروات مصر
خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حماة الوطن: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي صنعت درع الأمان لمصر وسط نيران الإقليم

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

أشاد محمد مجدي صالح، القيادي بحزب حماة الوطن، بالدور الوطني الكبير الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي في ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار داخل الدولة المصرية، رغم ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من صراعات واضطرابات متلاحقة ألقت بظلالها على مختلف دول المنطقة، مؤكدًا أن الرؤية الاستباقية للرئيس وإدارته الواعية للملفات السياسية والأمنية مكنت مصر من عبور العديد من التحديات الإقليمية والدولية بأقل الخسائر، بل وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانة الدولة.

وأوضح صالح أن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها القيادة السياسية على مدار السنوات الماضية، سواء على مستوى تأمين الحدود أو تعزيز قدرات الدولة الاقتصادية والغذائية، شكلت حائط صد قويًا أمام تداعيات الأزمات العالمية، مشددًا على أن ما تنعم به مصر اليوم من أمن وأمان هو نتيجة تخطيط دقيق ورؤية استراتيجية بعيدة المدى وضعت مصلحة المواطن المصري في المقام الأول.

كما أبرز القيادي بحزب حماة الوطن الدور الحيوي الذي يقوم به جهاز مستقبل مصر في تأمين السلع الاستراتيجية وتوفير مخزون استهلاكي لفترات طويلة بشكل منتظم، بما يضمن استقرار الأسواق ومنع حدوث أزمات أو نقص في السلع الأساسية، مؤكدًا أن هذه الجهود ساهمت في مواجهة موجات ارتفاع الأسعار عالميًا والحد من محاولات الاستغلال أو احتكار السلع من بعض التجار، وهو ما يعكس حرص الدولة على حماية المواطن من التقلبات الاقتصادية المفاجئة.

وأشار صالح إلى أن السياسة الخارجية المصرية تمثل نموذجًا للحكمة والاتزان، حيث تتحرك الدبلوماسية المصرية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائمة على مبدأ الحوار والتفاوض كخيار استراتيجي لتسوية النزاعات، بدلًا من الانزلاق إلى دوائر الصراع المسلح التي لا تجلب سوى الخسائر للجميع. مؤكدًا أن هذا النهج الرشيد عزز من مكانة مصر الإقليمية والدولية كدولة داعمة للاستقرار والسلام.

واختتم محمد مجدي صالح تصريحاته بالتأكيد على أن تماسك الجبهة الداخلية، وتكامل مؤسسات الدولة، والتفاف الشعب حول قيادته السياسية، يمثلون الركائز الأساسية لاستمرار مسيرة البناء والتنمية، والحفاظ على أمن الوطن واستقراره في محيط إقليمي بالغ التعقيد.

حماة الوطن البرلمان النواب مجلس النواب اخبار البرلمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

هبوط في سعر الذهب بختام تعاملات اليوم.. عيار 21 وصل كام؟

غرق ناقلة غاز روسية

غرق ناقلة غاز قبالة سواحل ليبيا.. والبترول تكشف حقيقة صلة مصر بها والإعلام تحذر مروجي الإشاعات

قصب السكر

القابضة الغذائية: توريد وإنتاج 3.2 مليون طن قصب لمصانع السكر

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد