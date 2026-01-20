جديد من العلامة الكورية.. ماذا تقدم كيا ستونيك 2026؟

قدمت عملاق تصنيع السيارات الكورية الجنوبية كيا، عدد كبير من الاصدارات الرياضة عالميًا، ومنها النسخة ستوينك موديل 2026، والتي تنتمي إلى عائلة الكروس أوفر، مع باقة من التجهيزات.

أداء ومحركات كيا ستونيك 2026

تعتمد كيا ستونيك 2026 على محرك ثلاثي الأسطوانات سعة 1.0 لتر مزود بشاحن تيربو، يولد قوة تبلغ 100 حصان مع عزم دوران يصل إلى 172 نيوتن متر، ويتوفر هذا المحرك بخياري ناقل حركة، يدوي من 6 سرعات أو أوتوماتيكي مزدوج القابض من 7 سرعات.

وتقدم كيا نسخة هجينة خفيفة تعتمد على المحرك ذاته مع نظام كهربائي بجهد 48 فولت، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 115 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 200 نيوتن متر، مع توفر نفس خيارات ناقل الحركة.

مقصورة وتجهيزات كيا ستونيك 2026

حصلت ستونيك على تحديثات واضحة في الجانب التقني، حيث تأتي بشاشة عدادات رقمية وشاشة معلومات وترفيه، كلتاهما بقياس 12.3 بوصة، وتدعم السيارة الشحن اللاسلكي للهواتف الذكية، إلى جانب نظام إضاءة محيطية يعزز الأجواء الداخلية، كما تشمل التجهيزات مقاعد كهربائية، ومكيف هواء أوتوماتيكي

وتضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم بالعديد من الأنظمة، كما تدعم كيا ستونيك 2026 نظام Kia Connect، الذي يتيح للسائق التحكم بعدد من وظائف السيارة عن بُعد من خلال تطبيق الهاتف الذكي، مثل متابعة حالة المركبة وبعض خصائص الراحة والأمان.

تأتي ستونيك 2026 بحزمة موسعة من أنظمة السلامة ومساعدة السائق، تشمل نظام تفادي الاصطدام الأمامي مع مكابح طوارئ ذاتية، ومساعد تجنب الاصطدام في النقطة العمياء مع تنبيه الخروج الآمن عند التوقف.

كما تضم نظام تثبيت سرعة متكيف يعتمد على بيانات الملاحة لضبط السرعة مسبقًا عند المنعطفات، إلى جانب مساعد القيادة على الطرق السريعة الذي يجمع بين مثبت السرعة الذكي وأنظمة تتبع المسار.