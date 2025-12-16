سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الثلاثاء

شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في البنوك العاملة في مصر، مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار بنك تنمية الصادرات 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك القاهرة 47.44 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع .

سعر الدولار في ميد بنك 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك نكست: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في بنك الإسكندرية 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك قطر الوطني 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع .

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك أبوظبي التجاري 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع