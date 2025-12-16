قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسيست زيزو .. محمد صابر يسجل الهدف الأول لمنتخب مصر أمام نيجيريا
برج سكني ملاصق | تصدعات منزل في كفر طهرمس وتوجيه عاجل من محافظة الجيزة
موعد صرف معاشات يناير 2026 بعد قرار رفع الحد الأدنى
مش هنشوفه تاني | أصدقاء مايكل ضحية مركب اليونان : المهرب ادّعى وصول المهاجرين للحصول على الأموال
خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباراة مصر ونيجيريا : فين الجماهير
7 جنيهات دفعة واحدة .. تراجع غير مسبوق فى أسعار الدواجن بالأسواق الآن
أول 15 دقيقة تعادل سلبي بين مصر ونيجيريا
الداخلية تحذر مروجى الشائعات المشككة فى نتائج القبول بأكاديمية الشرطة
السفير بسام راضي يكشف تفاصيل المشهد الانتخابي في إيطاليا وتصويت المصريين
لهما عدد محدد.. الإفتاء: لا يجوز إنقاص عدد أشواط الطواف أو السعي بحجة كبر السن
طارق أبو العينين ومسئولو بيراميدز .. حضور مصري مميز في حفل جوائز فيفا للأفضل بعام 2025
حماس: اقتحام نتنياهو لساحة البراق بالأقصى استفزاز مرفوض
اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه مساء اليوم الثلاثاء

الدولار
الدولار
آية الجارحي

 شهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري تباينًا ملحوظًا في البنوك العاملة في مصر، مع ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 16 ديسمبر 2025.

 أسعار الدولار في البنوك

سعر الدولار بنك تنمية الصادرات 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع

 سعر الدولار في بنك القاهرة 47.44 جنيه للشراء و 47.54 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.45 جنيه للشراء و 47.55 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك قناة السويس 47.40 جنيه للشراء و 47.50 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الان 

سعر الدولار في  مصرف أبو ظبي الإسلامي 47.39 جنيه للشراء و 47.49 جنيه للبيع .

سعر الدولار في ميد بنك 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك مصر

سعر الدولار في  بنك مصر: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع  

سعر الدولار في بنك نكست: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع 

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في  بنك الإسكندرية 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.38 جنيه للشراء و 47.48 جنيه للبيع

سعر الدولار في  بنك قطر الوطني 47.37 جنيه للشراء و 47.47 جنيه للبيع .

سعر الدولار امام الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي  47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في  بنك أبوظبي التجاري 47.36 جنيه للشراء و 47.46 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية: 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيه للبيع

الدولار الجنيه سعر صرف الدولار أسعار الدولار في البنوك سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار في البنوك

