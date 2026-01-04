قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

«الإسكان» تعلن تفاصيل الطرح الأول لشقق المرحلة الثانية عبر منصة مصر العقارية

ولاء خنيزي

تعلن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم الأحد، إتاحة البيانات التفصيلية لشقق الطرح الأول على منصة مصر العقارية، ضمن المرحلة الثانية من المشروع القومي لتوفير 400 ألف وحدة سكنية بمختلف المحافظات والمدن الجديدة.

ويضم الطرح نحو 25 ألف وحدة سكنية موزعة على مجموعة من المشروعات المتنوعة، أبرزها ظلال، ديارنا، سكن مصر، جنة، إلى جانب وحدات الإسكان الحر والمتنوع، بما يراعي اختلاف احتياجات المواطنين من حيث المساحات، الأسعار، ومستوى التشطيب.

مرحلة جديدة بعد تدقيق بيانات الحجز

يأتي الإعلان عقب انتهاء فترة مراجعة بيانات الحجز، التي اختتمت أمس السبت، في إطار حرص الوزارة على ضمان دقة البيانات المُسجلة، وإتاحة الفرصة للمتقدمين لتصحيح أي ملاحظات قبل بدء مرحلة اختيار الوحدات السكنية.

موعد اختيار الوحدات عبر منصة مصر العقارية

حددت وزارة الإسكان موعد اختيار الوحدات السكنية خلال الفترة من الأحد 18 يناير 2026 وحتى الإثنين 19 يناير 2026، وذلك من خلال المنصة الرسمية لمصر العقارية، حيث يمكن للمتقدمين الدخول واختيار الوحدة المناسبة وفقًا للأولويات وتوافر الوحدات.

كما تتيح المنصة خلال هذه الفترة تحديث بعض البيانات الأساسية، من بينها:

  • رقم الحساب البنكي (IBAN)
  • صورة بطاقة الرقم القومي

وذلك لضمان استكمال الإجراءات بسلاسة، والحفاظ على حقوق المتقدمين دون أي معوقات إدارية.

دعم فني وتسهيلات للمواطنين

وفي إطار التيسير على المواطنين، أكدت الوزارة توفير دعم فني متواصل عبر الخط الساخن 17620 للرد على الاستفسارات، وتقديم المساعدة الفنية اللازمة خلال مراحل الدخول والحجز.

وتندرج هذه الخطوة ضمن جهود وزارة الإسكان لتعزيز الشفافية، وتبسيط منظومة الحجز الإلكتروني، وضمان حماية البيانات الشخصية للمتقدمين، مع الالتزام الكامل بالمواعيد والقواعد المنظمة للطرح.

ويُعد هذا الطرح من أبرز التحركات الحكومية في ملف الإسكان خلال الفترة الحالية، ويعكس توجه الدولة نحو توفير وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف الاحتياجات والقدرات الشرائية، من خلال منصة رقمية موحدة تقلل الزحام وتختصر الإجراءات التقليدية.

