اقتصاد

وزير المالية: أولويتنا توسيع القاعدة الضريبية طواعية عبر خدمات متميزة وحلول تكنولوجية محفزة

محد صبيح

محد صبيح

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الأولوية لتوسيع القاعدة الضريبية طواعية، من خلال تقديم خدمات متميزة لشركائنا من الممولين، موضحًا أننا نريد أن نبني على «حالة الثقة التى خلقتها الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية» بتسهيلات أخرى وحلول تكنولوجية محفزة. 

قال كجوك، خلال رئاسته لمجلس إدارة «إي تاكس»، إننا نتطلع إلى وجود مراكز متميزة لخدمة العملاء، تُمثل نقلة نوعية فى مسار التيسير على المجتمع الضريبي وتطوير الخدمات، لافتًا إلى أننا نستهدف جذب ممولين جدد بمنظومة ضريبية سهلة وأكثر عدالة لحماية حقوق شركائنا.

أضاف أن الاستثمار القوى والمؤثر فى الذكاء الاصطناعي من خلال الشراكة بين شركة «إى. تاكس» وكبرى الكيانات المتخصصة للتيسير على المجتمع الضريبي، مؤكدًا أننا نسعى للوصول للمجتمع الضريبي بكل الصور، مع العمل المستمر على تطوير آليات التسجيل والدعم الفنى والتقني. 

أوضح أننا نتطلع إلى دور أكبر لشركة «إى. تاكس» فى تحقيق رضا الممولين باستثمارات كبيرة لتحسين الخدمات الضريبية، بشتى الطرق بما في ذلك البدء فى إطلاق مراكز للخدمة المميزة، لافتًا إلى أننا كلما نجحنا فى تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، سنكون أكثر قدرة على مساندة الأنشطة الاقتصادية وتحسين الخدمات.

أشار الوزير، إلى أن بعض الدول العربية والأفريقية طلبت الاستفادة من التجربة المصرية في ميكنة المنظومة الضريبية.

حرص الوزير، خلال زيارته لمقر شركة «إى. تاكس»، على إجراء حوار مفتوح مع شباب العاملين حول سبل تطوير المنظومة الضريبية، والاستغلال الأمثل للتكنولوجيا الحديثة فى تحقيق رضا الممولين، قائلاً: «فكروا إزاى نسهل كل الأمور على شركائنا من الممولين بحلول واقعية».

أكد شباب العاملين فى «إى. تاكس»، أنهم سعداء جدًا بالإسهام الفعال فى هذا المسار الإصلاحي المتميز للمنظومة الضريبية، قائلين: «نظرة الناس للضرائب بدأت تتغير.. وده يدفعنا لاستكمال ما بدأناه».

أشار إبراهيم سرحان رئيس مجموعة «إى. فاينانس» ورئيس «إى. تاكس»، إلى أن وزير المالية استطاع أن يمهد لجسور الثقة مع مجتمع الأعمال بفكر جديد يرتكز على «التسهيلات الضريبية»، موضحًا أنهم متحمسون جدًا لدفع مسار الإصلاح الضريبي المحفز للالتزام الطوعي بتحسين مستوى الخدمة، وجاهزون لتنفيذ كل الأفكار والمعالجات الضريبية بحلول تكنولوجية أكثر كفاءة وسهولة تجذب ممولين جدد. 

أكد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة «إى. تاكس»، أن وزير المالية يقدم نموذجًا متطورًا للشراكة مع القطاع الخاص بمبادرة التسهيلات الضريبية، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة قوية ومؤثرة، سيشعر المجتمع الضريبي بنتائجها فى مستوى الخدمات. 

قال إنه تنفيذًا لتوجيهات الوزير، سنستثمر بقوة فى الاستفادة من قاعدة البيانات الضريبية الضخمة بالذكاء الاصطناعي لصالح مجتمع الأعمال، من خلال شراكات قوية مع كبرى الشركات الاستشارية والفنية المتخصصة بحيث يكون لدينا استراتيجية أكثر كفاءة وقدرة على التيسير على الممولين.

أضاف أن مصلحة الضرائب تتغير للأفضل، و«نحن نجرى معها لإنجاز مشروعات التطوير لصالح الممولين»، لافتًا إلى أن مراكز خدمة العملاء المتميزة التى وجه الوزير شركة «إى. تاكس» بالبدء فى إطلاقها، ستمثل بداية قوية لمرحلة جديدة من الشراكة مع المجتمع الضريبي.



 

