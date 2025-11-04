محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس

أكد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، احترامه وتقديره الكبيرين للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، واصفًا إياه بأنه أسطورة داخل وخارج الملعب.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع قناة أبو ظبي الرياضية، إنه عضو في النادي الأهلي منذ أكثر من 30 عامًا، مشيرًا إلى ارتباطه التاريخي بالنادي واعتزازه بانتمائه له.

وأضاف: "الخطيب أسطورة في كل شيء، أسطورة كرياضي، وأسطورة في الخلق الرياضي، وفي حبه للآخرين، وفي إخلاصه لناديه"، مؤكدًا أنه يتمنى له كل التوفيق، موضحًا أن الخطيب "في قلوب الأهلاوية وغير الأهلاوية على حد سواء".