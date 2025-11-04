كايزر تشيفز: نتطلع لمواجهة الأندية المصرية وزيارة الأقصر

أكد كايزر جونيور، المدير الرياضي لنادي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي، في تصريحات خاصة لبرنامج أوضة اللبس الذي يقدمه الإعلامي أحمد حسام ميدو على قناة النهار، أن فريقه وقع في مجموعة قوية تضم فريقين مصريين، مشيرًا إلى أن المواجهات ستكون منتظرة ومليئة بالإثارة.

وقال جونيور: “وقعنا في مجموعة صعبة، وسنواجه فريقين من مصر، ونحن متحمسون لهذه التحديات ونتطلع لزيارة مصر وخاصة مدينة الأقصر.”

وأضاف المدير الرياضي لكايزر تشيفز أن فريقه قدم أداءً مميزًا للوصول إلى بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن النادي يسير بخطى ثابتة أيضًا في منافسات الدوري المحلي