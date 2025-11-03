مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.



وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:



الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026