الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مواعيد مباريات الزمالك في الكونفدرالية

منتصر الرفاعي   -  
ملك موسى

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.


وسيكون ترتيب مباريات الزمالك كالتالي:


الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم  23 نوفمبر 2025    

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم   30 نوفمبر 2025

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم  25 يناير 2026  

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026  

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم  8 فبراير 2026

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم  15 فبراير 2026

