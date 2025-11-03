مواعيد مباريات الزمالك في دوري المجموعات ببطولة الكونفدرالية

أقيمت اليوم قرعة دور المجموعة لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وأسفرت عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

ترتيب مباريات الزمالك في بطولة الكونفدرالية



الجولة الأولى - الزمالك × زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر 2025.

الجولة الثانية - كايزر تشيفز الجنوب افريقي × الزمالك يوم 30 نوفمبر 2025.

الجولة الثالثة - الزمالك × المصري يوم 25 يناير 2026.

الجولة الرابعة - المصري × الزمالك يوم 1 فبراير 2026.

الجولة الخامسة - زيسكو الزامبي × الزمالك يوم 8 فبراير 2026.

الجولة السادسة - الزمالك × كايزر تشيفز الجنوب افريقي يوم 15 فبراير 2026.

تفاصيل المجموعات الأربع

أسفرت قرعة البطولة عن مجموعات متوازنة ومنافسة قوية جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: سان بيدرو (ساحل العاج) – أولمبيك آسفي (المغرب) – جوليبا (مالي) – اتحاد العاصمة (الجزائر).

المجموعة الثانية: الوداد (المغرب) – نيروبي يونايتد (كينيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – مانييما يونيون (الكونغو الديمقراطية).

المجموعة الثالثة: أوتوهو دويو (الكونغو) – ستيلينبوش (جنوب إفريقيا) – عزام يونايتد (تنزانيا) – شباب بلوزداد (الجزائر).

المجموعة الرابعة: الزمالك (مصر) – المصري البورسعيدي (مصر) – كايزر تشيفز (جنوب إفريقيا) – زيسكو يونايتد (زامبيا).

وتُعد المجموعة الرابعة التي تضم الزمالك والمصري من أقوى مجموعات البطولة، لما تضمه من فرق تمتلك خبرة كبيرة في المنافسات الإفريقية، حيث يسعى ممثلا الكرة المصرية إلى حجز بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي ومواصلة المشوار نحو اللقب.