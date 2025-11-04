قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكاف يلغى عقوبات اليد.. الزمالك يشارك في البطولات الأفريقية
رابط استعلام معاش تكافل وكرامة 2025 بالرقم القومي.. خطوات معرفة الأسماء الجديدة
حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس
رابطة الأندية تخطر وزير الرياضة بصعوبة تأجيل مباراتي بيراميدز في الدوري من أجل المنتخب الثاني
محمد أبو العينين: إنشاء ناد رياضي مشروع ناجح بشرط توافر الإدارة والإمكانيات
بينهم صغير.. مصرع 3 أشخاص وإصابة سيدة جراء صعق بالبرق في البحيرة
فضل تكبيرة الإحرام مع الإمام في صلاة الجماعة وحكم من فاتته
موعد انتخابات مجلس النواب 2025.. خريطة المراحل والمحافظات وجدول التصويت بالداخل والخارج
محمد أبو العينين: إصابة القندوسي من أكثر المواقف المؤثرة في بشدة
محمد أبو العينين: الخطيب أسطورة في الرياضة والأخلاق ومحبة الناس
محمد أبو العينين: الإصرار والوصول للعالمية أهم دروس الصناعة التي نقلتها للرياضة
زيارة مفاجئة لمديرة الاستخبارات الأمريكية إلى قطاع غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس

النائب محمد ابو العينين
النائب محمد ابو العينين
حمزة شعيب

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن بدايات مشواره في عالم الرياضة، مشيرًا إلى أن والده كان يحلم بأن يحترف رياضتي كمال الأجسام والمصارعة.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع قناة أبو ظبي الرياضية، إنه بدأ مسيرته الرياضية في كمال الأجسام قبل أن ينتقل إلى المصارعة الرومانية، حيث تمكن خلال سنوات الجامعة من حصد عدد من البطولات في تلك اللعبة.

وأضاف أنه بعد فترة من ممارسة المصارعة، قرر الانتقال إلى لعبة التنس برفقة أصدقائه في نادي الجزيرة، قائلًا: "كنا نقضي أوقاتًا طويلة في اللعب حتى ساعات الصباح الأولى، وكانت متعة الرياضة الحقيقية في المشاركة مع الأصدقاء".

وأوضح أبو العينين أن لعبة التنس تعتبر من الرياضات الجميلة التي يمكن ممارستها في أي مكان، مؤكدًا أنها رياضة سهلة وتمنح شعورًا بالنشاط والحيوية، على عكس رياضة المصارعة التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا.

محمد ابو العينين وكيل مجلس النواب رياضة التنس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السوبرانو الفنانة المصرية العالمية شيرين أحمد طارق،

شائعات مجنونة.. السوبرانو شيرين أحمد طارق ترد على شائعة دعمها "للرينبو"

الإيجار القديم

الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارا جديدا يطبق 5 نوفمبر

حالة الطقس

السحب الرعدية تتقدم الآن .. الأرصاد تُصدر تحديثًا مهما بشأن الطقس

سعر الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الأثنين في مصر.. سعر عيار 21 بكام؟

الشيخ مصطفى العدوي

إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه

حالة الطقس

طقس الغد.. الأرصاد تكشف خريطة "الشبورة الكثيفة" والأمطار الرعدية

الطالبة كارما

إحالة ثلاث طالبات للمحاكمة بتهمة ضرب زميلتهن كارما بمدرسة التجمع

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الاثنين 3 نوفمبر 2025

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الإثنين 3 نوفمبر 2025

ترشيحاتنا

الدكتور هاني تمام

واجب شرعي.. أستاذ فقه بالأزهر: إكرام السياح في مصر دليل على الإيمان الصادق

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات

رئيس جامعة الأزهر يدشن الصالون الثقافي بالمدينة الجامعية للطالبات بمدينة نصر

الدكتور هاني تمام

هاني تمام: الصحابة أبقوا على آثار مصر.. والإسلام لا يحارب الحضارة ولا الجمال

بالصور

.. الوحدة المرورية الأكثر اصدار للتراخيص لشهر أكتوبر .. تفاصيل

الوحدة المرورية
الوحدة المرورية
الوحدة المرورية

مكسرات رخيصة قيمتها غالية.. فوائد الفول السوداني على صحة الجسم والعقل

فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني
فوائد وأضرار الفول السوداني

أكثر السيارات الكهربائية ترخيصا في مصر .. تفاصيل

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

ترتيب طرازات السيارات الأكثر مبيعا في مصر.. تفاصيل

السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا
السيارات الأكثر مبيعا

فيديو

إسعاف بورش

ضجة بورش الإسعاف في افتتاح المتحف.. والهيئة توضح الحقيقة

كسوف الشمس

ملك الخسوفات يقترب..ظاهرة لن تتكرر قبل 2044

بوستر اغنية الى اللقاء لمصطفي كامل ونجله فتحي

مصطفى كامل يطرح دويتو "إلى اللقاء" بمشاركة نجله فتحي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا ويليام تكتب: رسائل القوة الروسية وإرباك الاستراتيجية الأمريكية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نخطئ ومع ذلك خسرنا !!

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: الأحفاد يحيون ذكرى الأجداد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

المزيد