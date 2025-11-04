حصد عددا من البطولات.. محمد أبو العينين يكشف عن بداياته الرياضية وحبه للتنس

تحدث النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن بدايات مشواره في عالم الرياضة، مشيرًا إلى أن والده كان يحلم بأن يحترف رياضتي كمال الأجسام والمصارعة.

وقال أبو العينين، خلال حواره مع قناة أبو ظبي الرياضية، إنه بدأ مسيرته الرياضية في كمال الأجسام قبل أن ينتقل إلى المصارعة الرومانية، حيث تمكن خلال سنوات الجامعة من حصد عدد من البطولات في تلك اللعبة.

وأضاف أنه بعد فترة من ممارسة المصارعة، قرر الانتقال إلى لعبة التنس برفقة أصدقائه في نادي الجزيرة، قائلًا: "كنا نقضي أوقاتًا طويلة في اللعب حتى ساعات الصباح الأولى، وكانت متعة الرياضة الحقيقية في المشاركة مع الأصدقاء".

وأوضح أبو العينين أن لعبة التنس تعتبر من الرياضات الجميلة التي يمكن ممارستها في أي مكان، مؤكدًا أنها رياضة سهلة وتمنح شعورًا بالنشاط والحيوية، على عكس رياضة المصارعة التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا.